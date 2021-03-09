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Değerli Öğretmenim Programı kapsamında eğitim ve seminer faaliyetlerini sürdüren Anadolu Vakfı, pandemi sürecinde eğitimlerini çevrim içi platformlara taşıyan Anadolu Vakfı, bu sayede eğitimleri kesintisiz olarak sürdürdüğünü duyurdu. Bursa’da 8 Mart’ta düzenlenen “Dijital Okuryazarlık” eğitimi ile programın 55'inci iline ulaştığı kaydedildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hazırlanan Anadolu Vakfı ‘Değerli Öğretmenim Programı’nın, gelecek nesillere eğitim ile dokunmayı ve ülkemizin yeteneklerinin gelişimine destek olmayı amaçladığı belirtildi.

Verilen bilgiye göre, eğitim programlarına Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmenlerin yanı sıra eğitim alanında görev yapan yönetici, okul idare ekipleri de katılıyor. 2013 yılından bu yana 170 bine yakın öğretmene ulaşan program, toplumu geleceğe taşıyacak değerli öğretmenlerin; sürekli değişen dünya ve koşullar karşısında fark yaratabilen, araştıran, sorgulayan profesyoneller olarak bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmayı hedefliyor.