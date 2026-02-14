Anderson Talisca: Takım olarak çok iyi iş çıkardık

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

"TAKIM OLARAK ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Anderson Talisca "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardıme ttim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor." dedi.

"Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu." hatırlatması üzerine Anderson Talisca "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz." ifadelerini kullandı.