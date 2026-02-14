Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca: Takım olarak çok iyi iş çıkardık - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca: Takım olarak çok iyi iş çıkardık

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından, "Takım olarak çok iyi iş çıkardık" dedi.

        Giriş: 14.02.2026 - 22:39 Güncelleme: 14.02.2026 - 22:39
        "Takım olarak çok iyi iş çıkardık"
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin ilk golünü atan Anderson Talisca, galibiyeti değerlendirdi.

        "TAKIM OLARAK ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDIK"

        Karşılaşmayı değerlendiren Anderson Talisca "Benim için her maçın hazırlığı aynı. İşinize konsantre olmanız lazım. Şükürler olsun takımıma yardıme ttim. Takım olarak çok iyi iş çıkardık. Böyle olunca bireysel performanslar yükseliyor." dedi.

        "Fenerbahçe'nin 3 isabetli şutu da gol oldu." hatırlatması üzerine Anderson Talisca "Takım kalitesi ve yüksek konsantrasyon! Maçlarda zorlanırsınız ama konsantre olmalısınız. Bazen şans 1 kere gelir, onu da değerlendirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

        "KENDİ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

        "Şampiyonluk yarışı iki takıma mı düştü?" sorusuna yanıt veren Brezilyalı yıldız, "Şampiyonluk yarışı zorlu, 2 takım yok. Çok fazla zorlu rakip var. Biz kendi işimize bakacağız." dedi.

