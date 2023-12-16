Andre Braugher'in ölüm nedeni belli oldu

ANDRE BRAUGHER HAKKINDA Chicago'da doğan Andre Braugher, Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Juilliard School'da tiyatro eğitimi almıştı. Andre Braugher, rol arkadaşı Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askeri canlandırmıştı.

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"TELEVİZYONDA HİÇ BÖYLE BİR AKTÖR GÖRMEMİŞTİM"



Eleştirmenler Andre Braugher'ın 'Homicide'daki bilgili 'Dedektif Frank Pembleton' rolündeki performansını övmüştü. 'Homicide' yazarı ve yapımcısı Tom Fontana, oyuncunun ekrandaki heyecan verici varlığından, yaydığı karizma ve enerjiden övgüyle söz etmişti.



Tom Fontana, "Televizyonda hiç böyle bir aktör görmemiştim. Ritimleri ona çok özeldi" demişti.