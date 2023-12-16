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        Haberler Dünyadan Andre Braugher'in ölüm nedeni belli oldu - Magazin haberleri

        Andre Braugher'in ölüm nedeni belli oldu

        61 yaşında vefat eden Andre Braugher'ın menajeri konuştu. Braugher'ın temsilcisi yaptığı açıklamada ünlü oyuncunun birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 10:09 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:09
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        'Brooklyn Nine-Nine', 'Homicide', 'Life on Street' ve 'Glory' adlı yapımlarda rol alan Andre Braugher'dan acı haber gelmişti. Kariyeri boyunca sıklıkla polis memuru rollerini canlandıran Braugher'ın 61 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

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        Ünlü oyuncunun bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği kaydedilmişti.

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        KANSERE YENİLMİŞ

        Menajeri, Andre Braugher'ın ölüm nedenini açıkladı. 'Page Six'in aktardığına göre; Braugher, birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmiş.

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        ANDRE BRAUGHER HAKKINDA

        Chicago'da doğan Andre Braugher, Stanford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Juilliard School'da tiyatro eğitimi almıştı.

        Andre Braugher, rol arkadaşı Denzel Washington'a 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran 1989 yapımı 'Glory' filminde tamamı Afro-ABD'lilerden oluşan bir alaya katılan bir askeri canlandırmıştı.

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        "TELEVİZYONDA HİÇ BÖYLE BİR AKTÖR GÖRMEMİŞTİM"

        Eleştirmenler Andre Braugher'ın 'Homicide'daki bilgili 'Dedektif Frank Pembleton' rolündeki performansını övmüştü. 'Homicide' yazarı ve yapımcısı Tom Fontana, oyuncunun ekrandaki heyecan verici varlığından, yaydığı karizma ve enerjiden övgüyle söz etmişti.

        Tom Fontana, "Televizyonda hiç böyle bir aktör görmemiştim. Ritimleri ona çok özeldi" demişti.

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        EMMY ÖDÜLÜ KAZANMIŞTI

        Program, 1993 - 1998 arasında yayınlanmıştı ve Andre Braugher'a bir drama dizisinde seçkin başrol oyuncusu dalında 'Emmy Ödülü' kazandırmıştı.

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        'YÜZBAŞI RAYMOND HOLT' ROLÜYLE ÖNE ÇIKMIŞTI

        Andre Braugher, ayrıca 2013 - 2021 arasında yayınlanan 'Brooklyn Nine-Nine'daki 'Yüzbaşı Raymond Holt' rolüyle de öne çıkmıştı. Braugher, 'Kojak' ve 'Men of a Certain Age' adlı programlarla da hafızalara kazınmıştı.

        Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon

        #Andre Braugher
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