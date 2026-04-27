        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Andre Onana: İyi bir rakibe karşı oynadık

        Andre Onana: İyi bir rakibe karşı oynadık

        Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Süper Lig'in 31. haftasında 2-1 yenildikleri Konyaspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını belirten Onana, "Kazanamadık, üzgünüz. Maçın öneminin farkındaydık, iyi bir rakibe karşı oynadık. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Sezonun geneli için önemli performans gösterdik." dedi.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 23:40 Güncelleme:
        "İyi bir rakibe karşı oynadık"

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'un file bekçisi Andre Onana, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "İYİ BİR RAKİBE KARŞI OYNADIK"

        Tecrübeli kaleci, "Kazanamadık, üzgünüz. Maçın öneminin farkındaydık, iyi bir rakibe karşı oynadık. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Sezonun geneli için önemli performans gösterdik. Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin harcadığı rakamları değerlendirdiğimizde Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        "HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

        Onana, "Oynayacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Bugün kazanmak istedik ama kazanamadık. Futbol bir momentum oyunu, bazen kazanır kaybedersiniz. Bazen de arka arkaya kazanırsınız. Her şeyi kontrol edebilme şansımız yok, son topa kadar kazanmayı denedik. Direkten dönen, değerlendiremediklerimiz var. Önümüzde maçlarımız var, mücadelemize devam etmeliyiz. Her şey yine bizim elimizde. Her şey şu anla ve gelecekle alakalı. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğe bakmak lazım." sözlerini sarf etti.

