Ange Postecoglou Beşiktaş'ın listesinden çıktı!

Bugün Ne Oldu? 20 Mayıs 2026'nın haberleri: Avrupa Ligi Kupası İstanbul'da sahibini buluyor, MSB'den NATO'ya askeri akaryakıt önerisi, Kılıçdaroğlu'ndan "arınma" çağrısı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULUYORBu akşam tüm dünyada futbolseverlerin gözü İstanbul'da olacak. UEFA Avrupa Ligi kupası İstanbul'da sahibini buluyor. Alman temsilcisi Freiburg ile İngiliz ekibi Aston Villa, bu akşam Avrupa'nın iki numaralı kupasını kazanmak için Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. İstanbul'da metro seferleri sabaha kadar sürecek ancak Dolmabahçe çevresindeki bazı yollar kapalı. MSB: PATRİOT GÜCÜ DEĞİŞİMİ HAZİRAN'DAMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Patriot gücü değişiminin Haziran'da olacağı belirtilerek, "ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir." denildi.MSB'DEN NATO'YA ASKERİ AKARYAKIT ÖNERİSİÖte yandan Türkiye'nin NATO'ya sunduğu askeri akaryakıt boru hattı önerisine ilişkin de "Projemiz alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır." açıklaması yapıldı. "TASFİYEYİ HIZLANDIRACAK FARKLI MODALİTELER ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Süreci ortak akılla, sağduyuyla, samimiyetle menziline ulaştırmakta kararlıyız. Devletimizin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor." dedi.KILIÇDAROĞLU'NDAN "ARINMA" ÇAĞRISIEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "mutlak butlan" tartışmaları sürerken sosyal medya hesabından bir video paylaştı. "Arınma" çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyen var. İftiralarınız da, tehditleriniz de vız gelir" dedi.METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK YAĞMUR UYARISIDünkü bahar havasının ardından yağışlı bir gün yaşıyoruz. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Bugün İstanbul, Ankara, Eskişehir ve 5 ilde etkili olan yağışların, yarın Hakkari, Van ve Şırnak çevrelerinde görülmesi beklendiği bildirildi.MALATYA'DA KORKUTAN DEPREMMalatya'nın Battalgazi ilçesinde saat: 09.00'da, 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Adıyaman, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Neyseki depremin ardından olumsuz bir haber gelmedi.KONUTTA REEL DÜŞÜŞ DEVAM EDİYORKonut Fiyat Endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,6 oranında arttı. Ancak reel olarak yüzde 4,3 oranında azaldı. Şubat 2025'ten bu yana en yüksek reel gerileme görüldü. Konutta son 27 ayın 26'sında reel düşüş yaşandı. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise 75 ay sonra yani Ocak 2020'den beri ilk kez yıllıkta reel gerileme gördü.PUTİN, ÇİN LİDERİ XI İLE BİR ARAYA GELDİÇin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Trump'tan birkaç gün sonra Pekin'de bu kez de Rusya lideri Putin'i ağırladı. Putin'i görkemli bir törenle karşılayan Xi, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada "Ortadoğu'daki savaşı durdurmak zorunlu, müzakereler özellikle önemli" dedi. Putin ise iki ülke ilişkilerinin "eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye" ulaştığını söyledi ve Moskova'nın "güvenilir bir enerji tedarikçisi" olduğunu belirtti.