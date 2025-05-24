Ange Postecoglou: Kökleri Anadolu'ya kadar uzanan bir başarı hikayesi

Geçen yıl eylül ayında Kuzey Londra derbisinde Arsenal'e 1-0 kaybedilen maç sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Postecoglou, "Her zaman ikinci yılımda bir şeyler kazanırım. Hiçbir şey değişmedi. İnanmadığım şeyleri söylemem." demişti.

Postecoglou'nun oyun felsefesi, yüksek yoğunluklu ve hücum futbolu tercihi taraftarlar ve futbol yazarları arasında "Angeball" lakabını kazanmasına sebep oldu.