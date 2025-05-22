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        Haberler Spor Futbol İngiltere Ange Postecoglou: Oyuncularımla gurur duyuyorum - Futbol Haberleri

        Ange Postecoglou: Oyuncularımla gurur duyuyorum

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi olan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, oyuncularıyla çok gurur duyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:36 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:36
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        "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
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        Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yendikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        "OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Postecoglou, "Tüm duyguları kelimelerle ifade etmek zor. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. En sevdiğim Avustralya başbakanı Paul Keating'in dediği gibi, 'Beklenmedik bir zaferden sonra bu gerçek, inananlar için bir zafer'. Asla sarsılmayan, bana ve yaptıklarımıza inancını asla kaybetmeyen bir oyuncu grubu vardı." diye konuştu.

        "BU ONLAR İÇİN BİR ÖDÜL"

        Başarıda yönetim kurulundan taraftara kadar herkesin payı olduğunu söyleyen Postecoglou, "Taraftarlarımıza ligde yaşattığımız hayal kırıklığını anlıyorum. Bazılarının daha önce böyle bir gecesi olmamıştı. Bu onlar için bir ödül. Ligde işlerin gidişatına bakıldığında insanların haklı olarak endişeli olduğunu düşünüyorum. Bunun bulunduğumuz yerin gerçek bir yansıması olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

        Postecoglou, ocak ayında UEFA Avrupa Ligi'ne öncelik vermeye karar verdiğini ve bunun da Premier Lig'de kötü bir sezon geçirmelerine neden olduğunu vurgulayarak, "Aldığım kararlara kadar yaptığım her şey Avrupa'da mümkün olan en iyi şansı yakalamak içindi. Bunun bir bedeli oldu. Ben sadece oyunun sonunun daha önemli olduğunu hissettim." şeklinde konuştu.​​​​​​​

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