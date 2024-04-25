Ankara'da fabrika yangını
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzeme üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangına itrafiye ekipleri müdahale ediyor.
Giriş: 25.04.2024 - 16:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:49
Ankara'nın Akyurt ilçesinde, medikal malzemelerin üretildiği bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Güzelhisar Mahallesi Çankırı Bulvarı'ndaki fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın kısa sürede tüm fabrikayı sararken, siyah dumanlar yükseldi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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