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        Haberler Gündem Ankara Ankara'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'nın Sincan ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 06:06 Güncelleme: 09.07.2025 - 06:06
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        Ankara'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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        S.G. idaresindeki otomobil, E-90 kara yolu Eskişehir istikameti Çokören mevkisinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen minibüse çarptı.

        Alev alan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yaptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan minibüs sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazada hayatını kaybeden S.G'nin kızının üniversite mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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