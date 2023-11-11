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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Ankara Keçiörengücü: - Bodrum FK: | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ankara Keçiörengücü: - Bodrum FK: | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 16:15 Güncelleme: 11.11.2023 - 16:15
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        Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Bodrum FK, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu.

        Aktepe Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

        Bodrum FK'nın golünü 48. dakikada Gökdeniz Bayrakdar kaydetti. Muğla ekibinde Üzeyir Ergün ise 59. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Ankara Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü ise 90+3. dakikada Melih İnan kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 21'e Ankara Keçiörengücü ise 18'e yükseltti.

        Ligde bir sonraki hafta Bodrum FK, Adanaspor'u konuk edecek. Keçiörengücü ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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