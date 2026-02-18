Canlı
        Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Erzurumspor FK, 26. haftada konuk olduğu Ankara Keçiörengücü'nü 90+6 ve 90+9'da bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 16:53 Güncelleme: 18.02.2026 - 16:53
        Erzurum FK 90+9'da üç puanı kaptı!
        Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

        Son dakikalarda bulduğu iki golle kazanan Erzurumspor FK, puanını 54'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başkent temsilcisi ise 36 puanda kaldı.

        Stat: Aktepe

        Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Gökmen Baltacı, Samet Özkul

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 86 Diaby), Fernandes (Dk. 77 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 77 Mexer), Diouf (Dk. 86 Ali Akman)

        Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Giorbelidze (Dk. 76 Fernando), Baiye, Benhur Keser (Dk. 46 Rodriguez), Crociata (Dk. 67 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 67 Ali Ülgen), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 76 Sylla), Eren Tozlu

        Goller: Dk. 12 Hüseyin Bulut (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 90+6 Eren Tozlu (Penaltıdan), Dk. 90+9 Sylla (Erzurumspor FK)

        Sarı kartlar: Dk.32 Baiye, Dk. 90 Orbanic (Erzurumspor FK), Dk. 42 Hüseyin Bulut, Dk. 59 İbrahim Akdağ, Dk. 75 Fernandes (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

