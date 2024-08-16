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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara'nın keyfi yerinde - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara'nın keyfi yerinde

        Son 1 yılda Türkiye'de batık kredi tutarı yüzde 29 yükselerek 165 milyar liradan 213 milyar liraya çıktı. Batık kredinin en fazla Bilecik'te arttığı gözlendi. Bu ilde batık kredi 174 milyon liradan 696 milyona çıktı. Bilecik'i Giresun Yalova ve Şanlıurfa takip etti. Batık kredinin toplam nakdi kredilere oranına bakıldığında ise Bilecik'in yanı sıra (Giresun ve Rize hariç) Güneydoğu illerinin performansının düştüğü gözlendi. Büyükşehirler arasında Ankara hem batık kredi miktarının azalması hem de batık kredilerin toplam nakdi krediye oranı açısından bozulmanın görülmediği il oldu. İstanbul ise batık kredi artışında yüzde 29 olan Türkiye ortalamalarına yakın seyretti.

        Giriş: 16.08.2024 - 06:24 Güncelleme: 16.08.2024 - 06:24
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        Anadolu'nun kredi batığı artıyor
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) rakamlarına göre Türkiye'de son 1 yılda batık kredi tutarı yüzde 29 yükselerek 165 milyar liradan 213 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde nakdi kredilerdeki artış ise yüzde 38,5 oldu. 2023'ün 6 aylık rakamlarına göre bankaların verdiği nakdi kredi tutarı 10 trilyon 52 milyar lirayken rakam 2024'ün ilk 6 ayında yaklaşık 14 trilyon liraya ulaştı. Nakdi kredi artışı İstanbul'da yüzde 38, Ankara'da yüzde 29 ve İzmir'de yüzde 44 oldu. En fazla nakdi kredi artışı oransal olarak Kilis, Ardahan ve Kars'ta gerçekleşti. Miktar olarak ise İstanbul'da artış yaklaşık 1,5 trilyon olurken Ankara 412 milyarlık artış ile mega şehri takip etti. Üçüncü İzmir'de kredi artışı 228 milyar lirada kaldı.

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        BİLECİK'TE 3 KATINA ÇIKAN BATIK

        Batık kredinin en fazla Bilecik'te arttığı gözlendi. Bu ilde batık kredi 174 milyon liradan 696 milyona çıktı. Bilecik'i Giresun, Yalova ve Şanlıurfa takip etti. Toplam 6 şehirde batık kredi tutarı yüzde 60'ın üstünde arttı.

        Batık kredinin toplam nakdi kredilere oranına bakıldığında ise Bilecik'in yanı sıra (Karadeniz illeri Giresun ve Rize hariç) Güneydoğu illerinin performansının düştüğü gözlendi. Anadolu illerinde batık kredi tutarının giderek arttığı gözlenirken Ardahan ve Ankara'da batık azaldı. İstanbul'da batık kredi artışı yüzde 27 ile Türkiye ortalamasına yakın oldu.

        BEŞKENT'İN KEYFİ YERİNDE

        Büyükşehirler arasında Ankara hem batık kredi miktarının azalması hem de batık kredilerin toplam nakdi krediye oranı açısından bozulmanın görülmediği il oldu. İhtiyaç kredisinin geri dönüş performansına bakıldığında deprem illeri Hatay, Adıyaman ve Malatya'da batık kredinin toplam ihtiyaç kredisine oranının yüzde 70 ile 80 arttığı hesaplandı.

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