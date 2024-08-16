Ankara'nın keyfi yerinde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) rakamlarına göre Türkiye'de son 1 yılda batık kredi tutarı yüzde 29 yükselerek 165 milyar liradan 213 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde nakdi kredilerdeki artış ise yüzde 38,5 oldu. 2023'ün 6 aylık rakamlarına göre bankaların verdiği nakdi kredi tutarı 10 trilyon 52 milyar lirayken rakam 2024'ün ilk 6 ayında yaklaşık 14 trilyon liraya ulaştı. Nakdi kredi artışı İstanbul'da yüzde 38, Ankara'da yüzde 29 ve İzmir'de yüzde 44 oldu. En fazla nakdi kredi artışı oransal olarak Kilis, Ardahan ve Kars'ta gerçekleşti. Miktar olarak ise İstanbul'da artış yaklaşık 1,5 trilyon olurken Ankara 412 milyarlık artış ile mega şehri takip etti. Üçüncü İzmir'de kredi artışı 228 milyar lirada kaldı.

REKLAM BİLECİK'TE 3 KATINA ÇIKAN BATIK Batık kredinin en fazla Bilecik'te arttığı gözlendi. Bu ilde batık kredi 174 milyon liradan 696 milyona çıktı. Bilecik'i Giresun, Yalova ve Şanlıurfa takip etti. Toplam 6 şehirde batık kredi tutarı yüzde 60'ın üstünde arttı. Batık kredinin toplam nakdi kredilere oranına bakıldığında ise Bilecik'in yanı sıra (Karadeniz illeri Giresun ve Rize hariç) Güneydoğu illerinin performansının düştüğü gözlendi. Anadolu illerinde batık kredi tutarının giderek arttığı gözlenirken Ardahan ve Ankara'da batık azaldı. İstanbul'da batık kredi artışı yüzde 27 ile Türkiye ortalamasına yakın oldu.