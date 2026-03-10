Ankara trafikte kilitlendi

Ankara'nın trafik sorunu giderek içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Pik saatlerde ana arterlerde trafik kilitlenirken, neredeyse günün her saatinde yoğun bir trafik var.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş son dönemde tartışma yaratan X mesajında, “Kent merkezine daha fazla yol yapmak trafiği rahatlatır mı? Bu soruyu yapay zekâya sorun. Lütfen yanıtını okuyun. Gerçeğin göreceksiniz” demişti. Mansur Yavaş’ın dediği gibi şehir planlaması literatüründe, “indüklenen talep” olarak bilinen teoriye göre yeni yollar kısa süre sonra daha fazla araç trafiği oluşturabiliyor. Ancak şehircilik uzmanları, Ankara’daki sorunun yalnızca bu tartışmayla açıklanamayacak kadar derin olduğunu söylüyor.

REKLAM

BELEDİYE HANGİ ADIMLARI ATIYOR?

Ankara Büyükşehir Belediyesi son dönemde trafiği rahatlatmak için bazı önemli düzenlemeler yaptı:

- Ana arterleri kilitleyen AVM giriş–çıkışları yeniden düzenleniyor

- Uygun noktalarda “duraksız transit geçiş şeritleri” oluşturuluyor

- Kavşaklarda akıllı sinyalizasyon sistemi kuruluyor

- Dönüşler kısıtlanarak ana arterlerde akışın kesilmemesi hedefleniyor

- Yoğun kavşaklarda geçişler değiştirilerek radikal değişiklikler yapılıyor. Dönüşler sınırlanıyor, bazı bağlantılar kapatılıyor.

- Kent genelinde trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

- Bazı kavşaklarda trafik yoğunluğuna göre ışık süresi ayarlanıyor; akıllı geçiş sistemi kullanılıyor.

Trafiği rahatlatmaya dönük bu adımların çoğu mikro ölçekli trafik yönetimi olarak görülüyor. Sadece belirli kavşak veya caddeyi rahatlatıyor fakat kent genelindeki sorunu çözmeye yetmiyor. Palyatif tedbirlerle yan yolların yükü artarken, vatandaşın erişim mesafesi uzuyor.

REKLAM

ARAÇ SAYISI PATLADI

Ankara’daki trafik baskısının en büyük nedeni araç sayısındaki hızlı artış. 2010 yılında yaklaşık 1.3 milyon araç vardı; bugün sayı 2.8 milyona ulaştı. Başkentte araç sayısı iki katına çıkmasına rağmen, ulaşım altyapısı aynı hızda büyümedi.

METRO AĞI YETERSİZ

Uzmanların dikkat çektiği en kritik nokta raylı sistem eksikliği. Ankara’da metro hatlarının toplam uzunluğu yaklaşık 65 kilometre. Metro ağları İstanbul: 380 km’den fazla iken, Madrid’de 290 km. Bu nedenle Ankara’da toplu taşımada metro yerine büyük ölçüde otobüs ve özel araçlar kullanılıyor.

ŞEHİR YATAY BÜYÜDÜ

Başkent son 15 yılda hızla genişledi. Çayyolu, Yaşamkent, Eryaman, İncek, Bağlıca gibi yeni yerleşim yerleri ve cazibe merkezleri oluştu. Bu bölgeler şehir merkezine nispeten uzak olduğu için her gün yüzbinlerce kişi Eskişehir Yolu ve Konya Yolu üzerinden merkeze gelmeye çalışıyor.

KAMU KURUMLARININ BİNALARI

Kamu kurumlarına yeni hizmet binaları yapılırken, bunlar genellikle tek merkezde toplanıyor. Bakanlıklar ve büyük kurumların hizmet binalarının çoğu Kızılay, Eskişehir Yolu ve Söğütözü’nde toplanıyor. Yeni inşa edilenlerle birlikte önümüzdeki süreçte buralarda trafiğin daha kötü bir hal alacağı hesaplanıyor. Eskişehir Yolu’na devasa bir Teknokent ve Dışişleri Bakanlığı inşa ediliyor. Personel servislerinin sabah-akşam giriş çıkışlarında devasa trafik pikleri oluşuyor.

REKLAM

ACİL ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Şehir planlamacılarına göre Ankara trafiği için kısa ve orta vadede yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:

- Metro yatırımları hızlandırılmalı; Dikmen, Mamak, Etlik ve İncek yönüne yeni hatlar yapılmalı. Raylı sistem kısa-orta vadede en az 150 km’ye çıkarılmalı.

- Ekspres otobüs koridorları oluşturulmalı. Ana arterlerde metrobüs benzeri hızlı toplu taşımaya geçilmeli. Dünyada BRT denilen sistemin uygulandığı örnek şehirler var: Curitiba, Bogota, İstanbul. Bu sistem, Eskişehir Yolu, Konya Yolu ve İstanbul Yolu’nda uygulanabilir.

- Park et–devam et sistemi yaygınlaştırılmalı. Şehrin girişlerinde büyük otoparklar kurularak vatandaşın aracını bırakıp metroya geçmesi sağlanmalı.

- Mesai saatleri dağıtılmalı; kamu kurumları ve özel sektör için farklı başlangıç saatleri uygulanmalı. Kamu 08:00, özel sektör 09:00, üniversiteler 10:00 olarak mesaiye başlayabilir. Avrupa’da bu model uygulanıyor.

- Kritik kavşaklar yeniden tasarlanmalı. Özellikle Eskişehir Yolu ve Söğütözü aksındaki düğüm noktaları bu yolla açılmalı. Modern “turbo roundabout” ve çok katlı kavşak çözümleri uygulanabilir.- Uzaktan çalışma teşvik edilebilir. Haftada 1-2 gün uzaktan çalışma bile trafikte yüzde 10 düşüş sağlayabiliyor.

ACİLEN YOL DA GEREKLİ

Uzmanlara göre yeni yol tek başına çözüm değil ancak bazı bölgelerde alternatif bağlantı yollarının yapılması da gerekli. Özellikle; Batı Ankara bağlantıları, Bilkent–İncek koridoru, Kuzey çevre yolu bağlantıları trafik yükünü dağıtabilecek projeler arasında gösteriliyor.

ALTYAPI SORUNU

Ankara’daki trafik tartışması aslında tek bir gerçeğe işaret ediyor: Başkentte araç sayısı hızla artarken raylı sistem yatırımları aynı hızda büyümedi. Bu nedenle uzmanlara göre kavşak düzenlemeleri ve sinyalizasyon sistemleri önemli olsa da Ankara’nın trafik sorununu kökten çözecek tek hamle büyük ölçekli toplu taşıma yatırımları. Başkentte trafik artık yalnızca bir ulaşım meselesi değil; sosyal hayatın, şehir planlamasının en kritik sınavlarından biri haline geldi. Ankaralılar artık trafiğiyle de meşhur olan İstanbul’u özler gibi…