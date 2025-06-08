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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara YHT garında garanti hedefleri tutmadı - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara YHT garında garanti hedefleri tutmadı

        2016 yılında yapımı tamamlandıktan sonra 8 yıl için 46 milyon yolcu garantisi verilen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'nda hedef tutmadı. Cengiz-Limak-Kolin ortaklığında yapılan gara 2016-2024 yılları arasında 16 milyon 823 bin yolcu geldi. CHP'li Mehmet Tahtasız'ın, "Garın açıldığı 2016'dan bugüne kadar yıl bazında ve toplam ne kadar yolcu garantisi verildi, kaç yolcu kullandı, ne kadar ödeme yapıldı?" sorusuyla Meclis gündemine taşıdığı ödemelerin 2024 yılı sonu itibarıyla, 69 milyon 352 bin dolar (2.7 milyar TL) olduğu belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:34
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        Ankara YHT garında garanti hedefleri tutmadı
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        CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2016 yılında Cengiz-Limak-Kolin ortaklığında yapılan Yüksek Hızlı Tren Garı için yapılan garanti ödemeleri Meclis gündemine taşıdı.

        Tahtasız, soru önergesinde "Garın açıldığı 2016’dan bugüne kadar yıl bazında ve toplam ne kadar yolcu garantisi verildi, kaç yolcu kullandı, ne kadar ödeme yapıldı?” diye sordu.

        Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre ilk iki yılda hedefler aşıldı ancak 2018’de garı sadece 2 milyon 497 bin yolcu kullandı. Sonraki yıllarda ise gelen yolcu ile ödenen para arasındaki makas açıldı.

        2018-2020 arasında 5’er milyon yolcu garantisi verilirken birinci yıl 1 milyon 933 bin kişi, ikinci yıl ise 1 milyon 91 bin yolcu geldi. 2020-2024 arasında ise her yıl 8 milyon olmak üzere 32 milyon yolcu garantisi verildi. 2021’de 849 bin, 2022’de 2 milyon 193 bin, 2023’te 2 milyon 938 bin ve 2024’te ise 3 milyon 112 bin yolcu garı kullandı. Gar için 2016-2024 arasında toplamda 69 milyon 352 bin dolar ödendi.

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        YOLCU BAŞINA 1,5 DOLAR

        Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan garda yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1,5 dolar ödeniyor. İlk 2 yıl için 2’şer milyon, sonraki 2 yıl için 5’er milyon, sonraki 4 yıl için 8’er milyon ve 9-14’üncü yıllar için de 10’ar milyon yolcu garantisi verilmişti.

        5 YILDIZLI OTELİ DE VAR

        Toplamda 217 mağaza olduğu garda ayrıca 134 odalı 5 yıldızlı bir otel ve konferans salonları gibi sosyal ve ticari alanlar da bulunuyor.

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