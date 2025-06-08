Ankara YHT garında garanti hedefleri tutmadı

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, 2016 yılında Cengiz-Limak-Kolin ortaklığında yapılan Yüksek Hızlı Tren Garı için yapılan garanti ödemeleri Meclis gündemine taşıdı.

Tahtasız, soru önergesinde "Garın açıldığı 2016’dan bugüne kadar yıl bazında ve toplam ne kadar yolcu garantisi verildi, kaç yolcu kullandı, ne kadar ödeme yapıldı?” diye sordu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre ilk iki yılda hedefler aşıldı ancak 2018’de garı sadece 2 milyon 497 bin yolcu kullandı. Sonraki yıllarda ise gelen yolcu ile ödenen para arasındaki makas açıldı.

2018-2020 arasında 5’er milyon yolcu garantisi verilirken birinci yıl 1 milyon 933 bin kişi, ikinci yıl ise 1 milyon 91 bin yolcu geldi. 2020-2024 arasında ise her yıl 8 milyon olmak üzere 32 milyon yolcu garantisi verildi. 2021’de 849 bin, 2022’de 2 milyon 193 bin, 2023’te 2 milyon 938 bin ve 2024’te ise 3 milyon 112 bin yolcu garı kullandı. Gar için 2016-2024 arasında toplamda 69 milyon 352 bin dolar ödendi.

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YOLCU BAŞINA 1,5 DOLAR

Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırılan garda yolcu garantisinin tutmaması halinde şirkete her yolcu için 1,5 dolar ödeniyor. İlk 2 yıl için 2’şer milyon, sonraki 2 yıl için 5’er milyon, sonraki 4 yıl için 8’er milyon ve 9-14’üncü yıllar için de 10’ar milyon yolcu garantisi verilmişti.