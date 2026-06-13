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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankaradaki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziranda açılacak

        Ankaradaki Etimesgut Havalimanı yeni adıyla 15 Haziranda açılacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi'nde de kullanılacak Etimesgut Havalimanı'nın "Ankara Havalimanı" olarak 15 Haziran Pazartesi günü açılacağını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 12:47 Güncelleme:
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        Etimesgut Havalimanı 15 Haziran'da hizmete giriyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, Ankara Havalimanı'nın açılışına ilişkin bilgi verdi.

        Başkentin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde de dünya liderlerinin karşılanacağı havalimanını yeni ismiyle duyuran Uraloğlu, "Başkent hazır, Türkiye hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla Ankara Havalimanı'nı hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, paylaşımda yer verdiği görselde, törenin 15 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirileceğini kaydetti.

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