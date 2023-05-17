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Ankaragücü - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren 34. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor 1-1 berabere kaldı.

Ankaragücü - Antalyaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / Ajanslar

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Antalyaspor 68'de Güray Vural'ın golüyle 1-0 öne geçerken, Ankaragücü'ne 1 puanı getiren gol 90+3'te Milson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Ankaragücü puanını 36'ya, Antalyaspor ise 37'ye çıkardı.

11. dakikada konuk ekip atağında Doğukan Sinik'in sağdan ceza sahasına ortasında Bertuğ Özgür Yıldırım topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Fredy'e geldi. Fredy'nin sol direk dibine çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu son anda kornere tokatladı.

12. dakikada ev sahibi takımda Arda Kızıldağ'ın kendi yarı alanından rakip savunma arkasına attığı topa hareketlenen Sowe, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sowe'un vuruşunda top auta giderek yan ağlarda kaldı.

24. dakikada ani gelişen konuk ekip atağında Larsson'un ceza sahasına gönderdiği topla sağ çaprazda buluşan Doğukan Sinik'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'ın üzerine gitti.

28. dakikada Fraport TAV Antalyaspor'un soldan kullandığı köşe atışında Fernando, topu ceza sahasına ortaladı. Penaltı noktasının sağındaki Bertuğ Özgür Yıldırım'ın yaptığı kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan meşin yuvarlağı Sowe, gol çizgisinin üzerinden kafayla uzaklaştırdı.

59. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Çalımlarla ceza sahasına giren Emre Kılınç, topu müsait durumdaki Malcuit'e çıkardı. Malcuit'in vuruşunda kaleciyi geçerek ağlara gitmek üzere olan topu, son anda savunma çizginin önünde tehlikeli alandan uzaklaştırdı.

67. dakikada soldan ceza sahasına giren Beridze'nin şutunda kaleci Leite, topu soluna uzanarak son anda tokatladı. Kaleciden dönen topla penaltı noktasının yanında buluşan Fıratcan Üzüm'ün şutunda kaleci Leite bu sefer sağına uzanarak topu kornere çeldi ve mutlak bir golü önledi.

68. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Rakibinin kullandığı kornerden sonra topu kazanarak hızla rakip yarı sahaya geçen konuk ekipte Ndao'nun ceza sahasına ortasında müsait durumdaki Güray Vural, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

90+3. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Sowe'un şutunda top savunmadan döndü. Altı pasın önünde topu önünde bulan Milson'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Kısal

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Arda Kızıldağ, Atakan Çankaya (Dk. 61 Fıratcan Üzüm), Mujakic, Malcuit (Dk. 90+2 Oko), Dokanovic, Taylan Antalyalı (Dk. 80 Pedrinho), Hanousek, Emre Kılınç (Dk. 80 Milson), Zahid (Dk. 61 Beridze), Sowe

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Floranus, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 84 Cemali Sertel), Erdal Rakip (Dk. 84 Ufuk Akyol), Fernando, Doğukan Sinik (Dk. 46 Ndao), Fredy (Dk. 61 Emrecan Uzunhan), Larsson (Dk. 90+2 Kudriashov), Bertuğ Özgür Yıldırım

Goller: Dk. 68 Güray Vural (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+3 Milson (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 44 Doğukan Sinik, Dk. 64 Güray Vural, Dk. 83 Erdal Rakip (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 71 Emre Kılınç (MKE Ankaragücü)

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