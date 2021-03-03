Ankaragücü Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Ankaragücü Galatasaray maçı hangi kanalda?

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Ankaragücü Galatasaray maçı 3 Mart Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Ankaragücü : Korcan, Kulusic, Sarlija, Atila, Kitsiou, Voca, Lukasik, Eniri, Saba, Paintsil, Borven.



Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed.