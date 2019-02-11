Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Ankaragücü, Kasımpaşa'yı ağırladı.
Ev sahibi, 33. dakikada Orgill'in golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0 sona erdi.
2. yarının ilk dakikasında Hadi Sacko, uzak mesafeden attığı golle farkı 2'ye yükseltti.
83'te İlhan Parlak, skoru belirleyen golü attı: 3-0.
Bu sonuçla Ankaragücü puanını 23'e yükseltirken, Kasımpaşa 29 puanda kaldı.
Başkent ekibi, 9 hafta aradan sonra 3 puan kazanmayı başardı. Kasımpaşa ise üst üste 4. mağlubiyeti aldı.
MKE ANKARAGÜCÜ: 3 - KASIMPAŞA: 0
Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto (Dk. 51 Sedat Ağçay), Djedje, Moke, Sacko (Dk. 75 İlhan Parlak), Scarione (Dk. 31 Moulin), Boyd, Orgill
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 75 Karim Hafez), Tarkan Serbest (Dk. 65 Heintz), Pavelka, Koita, Hajradinovic (Dk. 46 İlhan Depe), Trezeguet, Perica
Goller: Dk. 34 Orgill, Dk. 46 Sacko, Dk. 86 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 64 Moulin, Dk. 67 Boyd, Dk. 75 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 90+2 Veysel Sarı (Kasımpaşa)
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARININ DAKİKALARI
12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Veigneau'nun sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
19. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ceza alanı dışında topla buluşan Koita'nın yerden sert şutunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.
29. dakikada Koita'nın kafayla indirdiği topla ceza alanı çizgisi üzerinde buluşan Hajradinovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
33. dakikada başkent ekibinden Kitsiou, kendi yarı alanında kaptığı topla rakip ceza alanına kadar ilerledi. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinden yaptığı vuruşta, top az farkla üstten auta gitti.
34. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pazdan'ın pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Orgill, kaleci Ramazan Köse'yi çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İKİNCİ YARININ DAKİKALARI
46. dakikada Boyd'un pasıyla orta sahada topla buluşan Sacko, yaklaşık 25 metreden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0.
73. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ çaprazdan ceza alanına yaklaşan İlhan Depe'nin vuruşunda, top yandan auta gitti.
74. dakikada Moulin'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı sol çaprazında topu önünde bulan Boyd'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
83. dakikada Karim Hafez'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.
86. dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Sol taraftan ceza alanına giren Boyd'un ortasında İlhan Parlak bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
ERYAMAN STADI
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