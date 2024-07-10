Ankaragücü'nde yeni yönetim belli oldu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yönetim kurulundaki görev dağılımı belli oldu
Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan İsmail Mert Fırat yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında görev dağılımının yapıldığı belirtildi.
Başkent temsilcisinde görev dağılımı şu şekilde:
Başkan: İsmail Mert Fırat
Başkan Vekili: Feridun Geçgel
Başkan Vekili: Abdurrahman Şentürk
Başkan Yardımcısı: Levent Onuk
Başkan Yardımcısı: Önder Tabak
Başkan Yardımcısı: Ümit Ozan
Genel Sayman: Mert Kızılırmak
Basın Sözcüsü: Mehmet Hakkı Şanal
Futbol Şube Sorumlusu: Feridun Geçgel
Futbol Altyapı Sorumlusu: Soner Kurt
Amatör Branşlar Sorumlusu: Durali Akpınar
Spor Okullarından Sorumlu: Harun Oğraş
Hukuk İşleri Sorumlusu: Murat Bayramoğlu
Stadyum Sorumlusu: İsmail Can Ocak
Ar-Ge Sorumlusu ve İş Geliştirme Sorumlusu: Erkan Aytekin
Taraftar Sorumlusu: Elvan Akdeniz - Abdulkadir Aktaş
Tesisler Sorumlusu: Burhan Yıldırım
Üniversite - Şube - Kulüp/Delege İlişkileri Sorumlusu: Recep Poyraz-Ümit Karataş
Türkiye Futbol Federasyonu İlişkiler Sorumlusu: Adem Başbilen
Kamu İlişkileri Sorumlusu: Mulla Ali Çetin