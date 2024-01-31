Ankaragücü'nün yeni transferi Saponara ile Soner Sarıkabadayı'nın benzerliği gündem oldu! MKE Ankaragücü'nün kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'nın Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Kulüp hesabı ve ünlü şarkıcının arasındaki mesajlaşmalar ile Saponara'nın gol müziği belirlendi

Habertürk Giriş: 31.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:15 facebook

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