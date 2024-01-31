Ankaragücü'nün yeni transferi Saponara ile Soner Sarıkabadayı'nın benzerliği gündem oldu!
MKE Ankaragücü'nün kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'nın Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Kulüp hesabı ve ünlü şarkıcının arasındaki mesajlaşmalar ile Saponara'nın gol müziği belirlendi
Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
32 yaşındaki futbolcunun ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu. Soner Sarıkabadayı, Riccardo Saponara'nın antrenman fotoğrafına "Buraya kupalar kazanmaya geldim." alıntısı yaptı.
Ankaragücü ise Sarıkabadayı'ya cevap verdi ve "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü ve Soner Sarıkabadayı arasında geçen bu diyalog sosyal medyada viral oldu.