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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Ankaragücü'nün yeni transferi Saponara ile Soner Sarıkabadayı'nın benzerliği dikkat çekti! - Futbol Haberleri

        Ankaragücü'nün yeni transferi Saponara ile Soner Sarıkabadayı'nın benzerliği gündem oldu!

        MKE Ankaragücü'nün kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Riccardo Saponara'nın Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Kulüp hesabı ve ünlü şarkıcının arasındaki mesajlaşmalar ile Saponara'nın gol müziği belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 31.01.2024 - 13:15
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        Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü, Hellas Verona'dan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

        32 yaşındaki futbolcunun ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'ya benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu. Soner Sarıkabadayı, Riccardo Saponara'nın antrenman fotoğrafına "Buraya kupalar kazanmaya geldim." alıntısı yaptı.

        Ankaragücü ise Sarıkabadayı'ya cevap verdi ve "O zaman gol müziğin "Kutsal Toprak" olsun mu?" ifadelerini kullandı.

        Ankaragücü ve Soner Sarıkabadayı arasında geçen bu diyalog sosyal medyada viral oldu.

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