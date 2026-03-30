        Haberler Gündem Güncel Anne-baba olmaya hazırlanan çalışanlar için 6 maddede doğum izni uygulamasına dair tüm merak edilenler | Son dakika haberleri

        Anne-baba olmaya hazırlanan çalışanlar için 6 maddede doğum izni rehberi

        Doğum izni süresine ilişkin yeni düzenleme Meclis gündemine taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan teklif kapsamında, mevcutta 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Düzenleme ile birlikte babalık izninin de 5 günden 10 güne yükseltilmesi öngörülürken, kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi için izin haklarında kapsamlı değişiklikler yapılması hedefleniyor.

        Giriş: 30.03.2026 - 11:02 Güncelleme:
        1

        Doğum izni sürelerinde kapsamlı değişiklik öngören yeni düzenleme Meclis’e sunuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışması kapsamında, anneler için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması, babalık izninin ise 5 günden 10 güne yükseltilmesi planlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde hem kamu hem de özel sektörde çalışanlar için izin süreleri genişletilecek. İşte, 6 maddede yeni uygulamanın detayları

        2

        Doğum izni 24 haftaya çıkarılıyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğum iznini 24 haftaya çıkarmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Söz konusu düzenlemenin tamamlanmasıyla doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükselecek.

        3

        24 haftayı tamamlamayan çalışanların ek madde ile hakkı korunacak

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı son açıklamasında halihazırda 24 haftalık doğum iznini kullanmamış çalışanların da yeni düzenlemeden yararlanacağını belirtti.

        Bakan Göktaş, doğum izinlerinde de uzun yıllardır düzenleme yapılmadığını, 16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedeflediklerini dile getirerek, "Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik. Süreç boyunca eğer ki o süreci tamamlamadılarsa ve 24 hafta içerisindelerse onlar da tamamlayabilecekler. Koruyucu ailelere de özellikle 0-3 yaştaki evlat edinme süreçlerinde doğum izni süresi gibi bir izin süresi tanımış olacağız" diye konuştu.

        4

        Yeni düzenleme hem kamu hem de özel sektör çalışanları kapsayacak

        Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde doğum izni süresi değişiyor. Anneler 24 hafta doğum izni kullanabilecekken, babalar da 10 günlük izin hakkına sahip olacak.

        5

        Doğum izni planlamasına esneklik getiriliyor: Son iki haftaya kadar çalışmak mümkün olacak

        Daha önceki düzenlemelerde, doğum izni süresi; doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta olacak şekilde uygulanıyordu.

        Ancak Bakanlık yeni düzenleme ile annenin kendi talebi doğrultusunda, son iki haftaya kadar da çalışma iznini vererek, o 6 haftayı da doğum sonrasına aktarma imkânı veriyor.

        6

        Bakanlık yeni düzenlemeyi Meclis'e sundu

        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine ilişkin, "Askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini, doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıyoruz." dedi.

        Usta, Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını söyledi.

        7

        Türkiye'nin doğurganlık hızında sert düşüş yaşanıyor

        Doğum oranlarına değinen Göktaş, "Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi. Genç ve dinamik nüfus yapısı her zaman dayanağımız oldu. Hane büyüklüğümüz oldukça küçüldü, hane ortalamamız 3,17. Hanelerin yüzde 57'sinde 18 yaş altı çocuk bulunmuyor. Hızla yaşlanıyoruz. Nüfusta da bütün dünyada düşüş var ama ülkemizdeki düşüş çok hızla oldu. Bazı ülkelerin 90 yılda yaşadığı düşüşü biz, 27 yıl gibi kısa bir sürede yaşadık. Doğurganlık hızımızda bu şekilde gidersek önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Bu, çok büyük bir düşüş." değerlendirmesinde bulundu.

