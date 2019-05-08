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2 kişiden 1'i annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor

HABERTURK.COM

Her iki kişiden birisi, annesine en son geçen yıl Anneler Günü'nde hediye almış. Annelerin ise 3'te 1'i bu özel günde mutlaka bir hediye beklediğini belirtirken, annesine özel bir günü beklemeden hediye alanlar yüzde 17'lik kesimi oluşturuyor. İşte Anneler Günü'ne sayılı günler kala Türkiye'de yapılan anketin sonuçları...

Anneler günü hediyesi

Anneler Günü'ne sayılı günler kala e-ticaret sitesi GittiGidiyor, sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği araştırmayla, çocukların annelerine hediye alma alışkanlıklarının yanı sıra annelerin de beklentilerine ışık tuttu. Araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de her iki kişiden biri annesine sadece Anneler Günü'nde hediye alıyor.

24 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 4 bin 405 kişinin oy kullandığı ankette, “Annenize en son ne zaman hediye aldınız?” sorusunu cevaplayanların yüzde 51'i “Geçen sene Anneler Günü'nde” yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 18'le “Doğum gününde”, yüzde 17'yle “Son 1 ay içinde” ve yüzde 14'le “Geçen 6 ay içinde” takip etti.

“Anneler Günü'nde annenize hediye alır mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 73 gibi büyük bir çoğunluğu “Mutlaka alırım” yanıtını verirken; bu yanıtı yüzde 17'yle “Annem için o günü hatırlamak önemli, almam”, yüzde 6'yla “Hediye almam, birlikte vakit geçiririm” ve yüzde 4'le “Almam” yanıtı izledi.

Annelere “Anneler Günü'nde hediye bekler misiniz?” sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 35'i “Çocuklarımla birlikte vakit geçirmek isterim, hediye beklemem” yanıtını verirken, bu yanıtı yüzde 33'le “Mutlaka beklerim” ve yüzde 32'yle “Hatırlanmak önemli, hediye beklemem” takip etti.

ANNELER ‘TAKI’ BEKLİYOR AMA BİRİNCİ TERCİH ‘GİYİM’

Hediye seçimleri için “Anneler Günü'nde annenize ne hediye alırsınız?” sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 42'si “hazır giyim” yanıtını verirken; yüzde 17'si “Küçük ev aleti”, yüzde 15'i “Çiçek”, yüzde 10'u “takı ve aksesuar”, yüzde 9'u “Mobilya ve ev aksesuarı”, yüzde 4'ü “Parfüm”, yüzde 2'si “Cep telefonu” ve yüzde 1'i “Kozmetik” şıkkını işaretledi.

Hediye bekleyen annelerin ise hediye tercihlerinde birinci sırayı yüzde 28'le “Takı ve aksesuar” aldı. Bu yanıtı yüzde 21'le “Çiçek”, yüzde 16'yla “Küçük ev aleti”, yüzde 15'le “Hazır giyim”, yüzde 7'yle “Mobilya ve ev aksesuarı”, yine yüzde 7'yle “Parfüm”, yüzde 5'le “Cep telefonu” ve yüzde 2'yle “Kozmetik” yanıtı takip etti.

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