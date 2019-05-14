Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anneler Günü'nde çiçek satışları 10 kat arttı

AA

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı (TÇB) İsmail Başaran, Anneler Günü haftasında çiçek satışlarının diğer haftalara göre 10 kat arttığını belirterek, annelere alınan çiçekler için ortalama 80 TL ödendiğini söyledi

Anneler Günü'nde çiçek satışları

Başaran, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü kapsayan haftada çiçek satışlarının diğer haftalara göre 10 kat arttığını kaydederek, çiçekçilerde yoğunluğun yaşandığını, zaman zaman siparişlere yetişmekte güçlük çekildiği bildirdi.

Ramazan ayı nedeniyle işlerinde genel anlamda bir durgunluk yaşandığını dile getiren Başaran, "Açıkçası bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Genel anlamda ki durgunluk nedeniyle hazırlıksız yakalandık diyebiliriz." yorumunu yaptı.

Başaran, normalde yıl içinde çiçekçiler için en çok satışın Sevgililer Günü'nde gerçekleştiğini belirterek, bu yıl Anneler Günü'nde Sevgililer Günü kadar olmasa da satışlarında rekor artış yaşandığını anlattı.

Anneler için pek çok farklı türde milyonlarca adet çiçek alındığını aktaran Başaran, bu alanda başı karışık buketlerin çektiğini, onu gül, orkide, menekşe, ortanca ve saksı çiçeklerinin takip ettiğini bildirdi.

Başaran, "Anneler Günü'nde en çok mevsim çiçekleri satıldı. Ayrıca kır çiçekleri başta olmak üzere saksı çiçeği orkideler de çok tercih edilenler arasında oldu." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA 80 LİRA ÖDEEDİK"

Başaran, anneler için alınan çiçekler için ortalama 80 TL ödendiğini belirterek, "Rakam bölge ve çiçeğe göre değişti ancak genelde annelere alınan çiçek için 40 ila 200 lira arasında bütçe ayrıldı. Anneler gününde çiçek fiyatları Sevgililer Günü'ne göre daha aşağıda kalıyor. Anneler Günü'nde çeşitlilik söz konusu olduğu için fiyatlar daha uygun oluyor. Bitki türleri de çok fazla talep alabiliyor." dedi.

Tüketicilerin özel günlerde siparişini son ana bıraktığını dile getiren Başaran, bu durumun hem çiçekçileri yorduğunu hem de siparişlerin gecikmesine neden olduğunu söyledi.

Başaran, tüketicilere özel günlerde çiçek siparişini birkaç gün önceden vermesi tavsiyesinde bulunarak, bu durumda istenilen çiçeğin de rahatça bulunabileceğini ifade etti.

Anneler Günü'nde internet satışının da çok yoğun geçtiğini aktaran Başaran, "Öğleden sonra mağaza çiçekçileri perakende satışını daha rahat gerçekleştirdi. Çünkü internet üzerinden satış yapan şirketler, yoğunluktan dolayı sipariş almakta zorlanmaya başladı. Günümüzde ne yazık ki, ana caddeleri süsleyen ışıl ışık, rengarenk çiçekçiler kaybolmaya başladı. Biz her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşların kendi mahallerinde bulunan çiçekçiden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulunduk. Çünkü mahallerde, ana caddelerde bulunan çiçekçiler bu ülkemizin önemli değerleridir." diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
İŞ-YAŞAMBakan Albayrak'tan sanayi üretimi açıklaması
PTT'nin gözü, Afrika'nın 75 milyar dolarlık e-ticaretinde
İŞ-YAŞAMPTT'nin gözü Afrika'da!
KÜMPEM Forum Perakende Konferansı gerçekleşti
İŞ-YAŞAMPerakendenin 'DNA'sı masaya yatırıldı
Son dakika: Mart ayı sanayi üretimi açıklandı
İŞ-YAŞAMMart ayı sanayi üretim rakamları açıklandı
Tarım- ÜFE Nisan ayında yüzde 1,09 arttı
İŞ-YAŞAMTarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da arttı
Son dakika: Trump'tan Çin'e çok sert uyarı
İŞ-YAŞAMTrump'tan Çin'e çok sert uyarı
KKTC'de ikinci mağazayı açtı
İŞ-YAŞAMKKTC'de ikinci mağazayı açtı!
"Tohumculukta hiçbir ülkeye bağımlı değiliz"
İŞ-YAŞAM"Tohumculukta hiçbir ülkeye bağımlı değiliz"
"Köyleri terk etmeyin, çiftçilik daha karlı olacak"
İŞ-YAŞAM"Köyleri terk etmeyin, çiftçilik daha kârlı olacak"
En çok milyarder bu şehirlerde yaşıyor
İŞ-YAŞAMBu şehirler milyarder kaynıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X