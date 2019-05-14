Başaran, yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nü kapsayan haftada çiçek satışlarının diğer haftalara göre 10 kat arttığını kaydederek, çiçekçilerde yoğunluğun yaşandığını, zaman zaman siparişlere yetişmekte güçlük çekildiği bildirdi.

Ramazan ayı nedeniyle işlerinde genel anlamda bir durgunluk yaşandığını dile getiren Başaran, "Açıkçası bu kadar yoğunluk beklemiyorduk. Genel anlamda ki durgunluk nedeniyle hazırlıksız yakalandık diyebiliriz." yorumunu yaptı.

Başaran, normalde yıl içinde çiçekçiler için en çok satışın Sevgililer Günü'nde gerçekleştiğini belirterek, bu yıl Anneler Günü'nde Sevgililer Günü kadar olmasa da satışlarında rekor artış yaşandığını anlattı.

Anneler için pek çok farklı türde milyonlarca adet çiçek alındığını aktaran Başaran, bu alanda başı karışık buketlerin çektiğini, onu gül, orkide, menekşe, ortanca ve saksı çiçeklerinin takip ettiğini bildirdi.

Başaran, "Anneler Günü'nde en çok mevsim çiçekleri satıldı. Ayrıca kır çiçekleri başta olmak üzere saksı çiçeği orkideler de çok tercih edilenler arasında oldu." ifadelerini kullandı.

"ORTALAMA 80 LİRA ÖDEEDİK"

Başaran, anneler için alınan çiçekler için ortalama 80 TL ödendiğini belirterek, "Rakam bölge ve çiçeğe göre değişti ancak genelde annelere alınan çiçek için 40 ila 200 lira arasında bütçe ayrıldı. Anneler gününde çiçek fiyatları Sevgililer Günü'ne göre daha aşağıda kalıyor. Anneler Günü'nde çeşitlilik söz konusu olduğu için fiyatlar daha uygun oluyor. Bitki türleri de çok fazla talep alabiliyor." dedi.

Tüketicilerin özel günlerde siparişini son ana bıraktığını dile getiren Başaran, bu durumun hem çiçekçileri yorduğunu hem de siparişlerin gecikmesine neden olduğunu söyledi.

Başaran, tüketicilere özel günlerde çiçek siparişini birkaç gün önceden vermesi tavsiyesinde bulunarak, bu durumda istenilen çiçeğin de rahatça bulunabileceğini ifade etti.

Anneler Günü'nde internet satışının da çok yoğun geçtiğini aktaran Başaran, "Öğleden sonra mağaza çiçekçileri perakende satışını daha rahat gerçekleştirdi. Çünkü internet üzerinden satış yapan şirketler, yoğunluktan dolayı sipariş almakta zorlanmaya başladı. Günümüzde ne yazık ki, ana caddeleri süsleyen ışıl ışık, rengarenk çiçekçiler kaybolmaya başladı. Biz her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşların kendi mahallerinde bulunan çiçekçiden alışveriş yapmaları konusunda tavsiyede bulunduk. Çünkü mahallerde, ana caddelerde bulunan çiçekçiler bu ülkemizin önemli değerleridir." diye konuştu.



