Antalayspor Espor Takımı'ndan paylaşım: Adalet herkese bir gün lazım olacak

𝙼𝙰𝙲𝙷𝙸𝙽𝙴𝙴𝙴𝙴𝙴𝙴𝙴 ON 🔥@esuperligresmi 27.Hafta karşılaşmasında @GSEsports'u 4-2 geçerek liderliğimize devam ediyoruz.



Bizim için basit temaslar ile kazanılmış bir maç oldu.

👀@GSEsports atmosferden etkilendin mi? #YolumuzŞampiyonlukYolu#BizAntalyasporuz | #ASone pic.twitter.com/8jdI7LlWjk