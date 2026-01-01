Habertürk
        Antalya'da turizm rekoru

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya'ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 ile rekor kırdığını açıkladı.

        Giriş: 01.01.2026 - 14:36 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:36
        Antalya'da ziyaretçi rekoru
        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın 2025 yılı turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy, 2025 yılı sonunda Antalya’ya gelen toplam ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548 olarak kaydedildiğini belirtti. Bu rakamla Antalya, 2024 yılının ardından 2025’i de rekor ziyaretçi sayısıyla tamamladı.

        Bakan Ersoy, Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 1,17 oranında artış gösterdiğini ifade ederek, ziyaretçi hareketliliğinin yıl geneline yayıldığını vurguladı.

        RUSLAR İLK SIRADA

        2025 yılında Antalya’ya en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere ilk üç sırada yer aldı.

        Bakan Ersoy, elde edilen verilerin Antalya’nın uluslararası turizmdeki güçlü konumunu ortaya koyduğunu kaydetti.

