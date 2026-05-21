Antalya'nın "kurban timi" hazır

Antalya'nın kurban yakalama timi göreve hazır
Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu Kurban Bayramı'nda da 6 kişilik bir kurban yakalama timi kurdu. Bayramın 1'inci, 2'nci ve 3'üncü günlerinde görev yapacak olan ekip, kaçan küçükbaş ve büyükbaşları yakalamak için görevde olacak
Giriş: 21 Mayıs 2026 - 16:12
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşların kaçan kurbanlıklarını güvenli bir şekilde yakalayabilmeleri için kurban yakalama ekibini bu yıl da görevlendiriyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kurban yakalama timi, bayram boyunca vatandaşlardan gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale edecek.
Ekip, kaçan kurbanlıkların hem kendilerine hem de çevredeki halka zarar vermesini engellemek için öncelikle ip kullanacak.
İple yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda ise uyuşturucu tüfekle müdahale edileceği belirtildi.
