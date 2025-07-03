Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 10.30 sıralarında orman yangını başladı.

EVLERE SIÇRAMA RİSKİ VAR

DHA'daki habere göre ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.