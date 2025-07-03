Turizmin başkentinde korkutan yangın!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, sabah saatlerinde, nedeni henüz belirlenemeyen bir orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor
Giriş: 03.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:17
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 10.30 sıralarında orman yangını başladı.
EVLERE SIÇRAMA RİSKİ VAR
DHA'daki habere göre ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ