Antalyaspor: 4 - Keçiörengücü: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Antalyaspor oldu.

Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 41'de Ramzi Safuri, 48'de Nikola Storm ile 68 ve 80. dakikalarda Mevlüt Şimşek attı. Başkent temsilcisinin gollerini ise 51'de Okwuchukwu Ezeh, 82'de Mame Diouf ve 90+4. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.

Bu sonuçla beraber Antalyaspor sezona üç puanla giriş yaparken, Keçiörengücü ise haftayı puansız kapattı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Pendikspor'u ağırlayacak.