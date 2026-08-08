Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Keçiörengücü Bitexen Antalyaspor Antalyaspor: 4 - Keçiörengücü: 3 | MAÇ SONUCU

        Antalyaspor: 4 - Keçiörengücü: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor, evinde Keçiörengücü'nü 4-3 mağlup etti. Ramzi Safuri, Nikola Storm ve Mevlüt Şimşek'in (2) golleriyle açılışı galibiyetle yapan Antalyaspor, haftayı üç puanla tamamladı. Keçiörengücü ise puansız kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 23:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        7 gollü maçta kazanan Antalyaspor!

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Keçiörengücü karşılaştı. Corendon Airlines Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 4-3'lük skorla Antalyaspor oldu.

        Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 41'de Ramzi Safuri, 48'de Nikola Storm ile 68 ve 80. dakikalarda Mevlüt Şimşek attı. Başkent temsilcisinin gollerini ise 51'de Okwuchukwu Ezeh, 82'de Mame Diouf ve 90+4. dakikada İbrahim Akdağ kaydetti.

        Bu sonuçla beraber Antalyaspor sezona üç puanla giriş yaparken, Keçiörengücü ise haftayı puansız kapattı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Mardin 1969 Spor'a konuk olacak. Keçiörengücü, Pendikspor'u ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        İran: ABD şartları kabul ederse Hürmüz açılır
        Cansever hayatını kaybetti
        Cansever hayatını kaybetti
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı"
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek