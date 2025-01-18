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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek? AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları için beklenen gün geldi. AÖF güz dönemi final sınavlarında öğrencilere sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 Güz Dönemi AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav başlangıç-bitiş saati.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 09:27 Güncelleme: 18.01.2025 - 09:27
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        Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek. Bu noktada öğrenciler "AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayınlanan bilgilendirme duyurusunda saat ve süre bilgilerine yer verildi. Buna göre final sınavlarda öğrencilere her ders için 30 dakika süre verilecek. Peki, AÖF vize sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024-2025 AÖF sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati!

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        AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan takvime göre, final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

        AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

        SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU

        Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru ile sınav belgelerin erişime açıldığı bildirildi.

        AÖF sınav belgeleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenci e-posta/TC no ve şifreleri ile görüntülenebilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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        AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        AÖF final sonuçları sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanıyor.

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