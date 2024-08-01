AÖF kayıt ücretlerine zam

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim programlarının kayıt ücretleri zamlandı. 2024-2025 dönemi için kayıt ücretleri, geçtiğimiz yıla göre yüzde 19,95 ila yüzde 82,30 arasında arttı.

Geçtiğimiz yıl kayıt ücreti 1180 TL olan Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret gibi bölümlerin kayıt ücreti yüzde 75 artışla 2065 TL, 1270 TL olan Aşçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık gibi bölümler, yüzde 82,3 artışla 2315 TL, 1570 TL olan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Laborant ve Veteriner Sağlık gibi bölümler yüzde 54,8 artışla 2430 TL, 1750 TL olan yüzde Görsel İletişim Tasarımı, Sosyal Hizmet bölümleri 70 artışla 2975 TL, 1930 TL olan Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri bölümleri yüzde 19,95 artışla 2315 TL, 2080 TL olan İlahiyat (Arapça), İktisat (İngilizce) gibi bölümler yüzde 63,45 artışla 3400 TL oldu.