AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi final sonuçları sorgulama ekranı
Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi AÖF güz dönemi 18-19 Ocak'ta uygulandı. Güz dönemi final sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanma tarihine çevrildi. Peki AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sonuçlarının açıklanma tarihi araştırılıyor. AÖF güz dönemi final sınavları 19 Ocak Pazar günü sınavın ardından değerlendirme işlemleri başladı. Normalde sınavdan 2 hafta sonra sonuçlar duyuruluyor. Peki AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI
AÖF final sınavları 18-19 Ocak 2025 tarihlerinde uygulandı.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF final sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde açıklanıyor.
Buna göre, AÖF final sınav sonuçlarının Ocak ayının son haftasında açıklanabileceğini söylemek mümkün.
Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresinden öğrenilebilir.
AÖF GEÇME NOTU KAÇ?
Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.
Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan derslerde ise ara sınav notunun %40'ı, dönem sonu sınav notunun %60'ı alınarak "Başarı Notu" hesaplanır.
Ödev uygulaması olan derslerde yapılan sınavlar sonucunda alınan notların "Başarı Notu"na katkısı; ara sınav notunun %30'u, ödev notunun %20'si, dönem sonu sınav notunun %50'sidir. Yaz okulu sınavı sonucunda alınan notun "Başarı Notu"na katkısı %100'dür.