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        Haberler Gündem AÖF yaz okulu sınav tarihleri: 2023 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, online mı olacak?

        AÖF yaz okulu sınav tarihleri: AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak?

        Anadolu Üniversitesi 2023-2024 Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınav tarihlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. 3 Temmuz tarihinde başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 7 Temmuz Cuma günü sona erdi. Kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak, online mı olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2023 AÖF yaz okulu sınavlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 21:16
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        AÖF yaz okulu sınavları 10 Temmuz Pazartesi günü başladı. 6 hafta sürecek olan eğitimin ardından, öğrenciler sınava tabi tutulacaklar. Sınavlara katılım gösterecek olan AÖF öğrencileri, "AÖF yaz okulu sınavları ne zaman, nasıl yapılacak, sınavlar online mı olacak?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav dönemine ilişkin tüm detaylar...

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        2023 AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

        AÖF yaz okulu, 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü başladı, 6 hafta sürecek ve 19 Ağustos'ta sona erecek.

        Altı haftalık eğitim ardından öğrenciler, sınava tabi tutulacak.

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        AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

        10 Temmuz'da başlayıp ve 19 Ağustos'a kadar 6 haftalık eğitimin ardından öğrenciler sınava tabii tutulacak. Takvime göre, AÖF yaz okulu sınavı 19 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşecek.

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        YAZ OKULU SINAVI YÜZ YÜZE Mİ, ONLINE MI?

        AÖF Yaz Okulu Sınavlarının yüz yüze mi yoksa online mı olacağı henüz netlik kazanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.

        Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

        Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecektir. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

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        YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

        Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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