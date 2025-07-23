Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum halinde uygulanan Açık Lise sınavlarına katılan öğrenciler, tahmini puan hesaplaması yapmak için AÖL soruları ve cevapları için gelecek açıklamara kilitlendi. AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarları odsgm.meb.gov.tr adresinden yayınlanacak. Peki, 3. Dönem AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 2025 AÖL soruları ve cevap anahtarı görüntüleme 2025 PDF ekranı...