Teknoloji devi Apple son yıllarda olduğu gibi Dünya Geliştirici Konferansı'na (WWDC) geliştiricilerin yanında yetenekli öğrencileri de davet etti. Bu vesileyle kodlama öğrenmenin önemine dikkat çekmek isteyen firmanın CEO'su Tim Cook, bu yılki etkinliğe gelen öğrencilere özel ilgi gösterdi. Cook, bu kapsamda 16 yaşındaki lise öğrencisi Liam Rosenfeld ve öğretmeni Mary Acken'a Orlando şehrinde sürpriz bir ziyarette bulundu. Buradaki bir Apple mağazasında gerçekleşen buluşma esnasında basına açıklamalarda bulunan Cook "Rosenfeld'in kodlama alanında genç yaşta yaptıkları çok etkileyici. Kendisi kodlama eğitiminin erken yaşta verilmesi gerektiğinin mükemmel bir örneği" dedi.

LİSEDE UYGULAMA GELİŞTİRİLİYOR

Kodlama alanında yetkin bir hale gelmek için dört yıllık bir üniversite eğitimine gerek olmadığını öne süren Cook "Bence bu eski ve geleneksel bir yaklaşım. Erken yaşlarda kodlama eğitimi verip lise çağında zorluk seviyesini artırabiliriz. Liam örneğinde gördüğümüz üzere gençler liseden mezun olana kadar uygulama yazıp App Store'a koyacak seviyeye geliyor" değerlendirmesinde bulundu. Cook buna karşılık üniversite diplomasının da öğrencileri kodlama konusunda illa iyi bir düzeye getirmediğini sözlerine ekledi.

GENÇ LİAM:NEYE ODAKLANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM

Açıklamalarının ardından genç Liam'ın uygulamasını inceleyen Tim Cook, esprili bir şekilde "Gözlerim senin kadar iyi görmüyor" diyerek Liam'dan biraz yavaş anlatmasını rica etti. Rosenfeld'in uygulaması görselleri rakam ve karakterlerden oluşan 'sanat eserlerine' çeviriyor ve App Store'da 4.2 puan almış durumda. Orlando Sentinel gazetesine bu sürpriz buluşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Liam Rosenfeld ise "Bunu beklemiyordum. Gerçekten harika bir sürpriz oldu. Lisede kariyer yolunda atabileceğiniz çok fazla adım yoktur. Bilgisayar mühendisliği bu durumu değiştiriyor. Şu an neye odaklanmam gerektiğini biliyorum" diye konuştu.

7 MİLYAR İNSANA ULAŞMANIN TEK YOLU

Tim Cook uzun bir süredir kodlama eğitiminin genç yaşta verilmesi gerektiğini savunuyor. Sık sık temel kodlamanın yanında gelişen teknolojiyle uyumlu olarak yapay zeka sanal gerçeklik gibi konuların da müfredatta yer alması gerektiğini belirtiyor. 2017 yılında Fransa'da yine genç yazılımcılarla bir araya gelen Cook "Yeni bir dil öğrenmeyi düşünüyorsanız, İngilizce değil 'Swift' öğrenmek isteyebilirsiniz. Kodlama dilleri 7 milyar insana ulaşmanızı sağlayacak yegane dillerdir" ifadelerini kullanmıştı.