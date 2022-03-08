FİYATLAR UÇTU! Apple'dan iPhone fiyatlarına yeni zam: iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro Max fiyatları ne kadar oldu? - Ekonomi Haberleri

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Apple, yeni iPhone SE (2022) başta olmak üzere yeni ürünlerini tanıttığı etkinliğin hemen ardından Türkiye’deki iPhone fiyatlarına zam yaptı.

iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları yüzde 14 ile yüzde 19 arasında artırılırken, iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 14 bin 799 TL’den 17 bin 499 TL’ye çıkarıldı. Apple’ın zamlı fiyatlarına göre en pahalı iPhone modeli olan iPhone 13 Pro Max’in (1 TB) Türkiye’deki satış fiyatı da 30 bin 999 TL’den 35 bin 399 TL’ye yükseltildi.

iPhone 13 mini fiyatları

iPhone 13 mini Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Artış 128 GB 14799 17499 18,2% 256 GB 16199 19299 19,1% 512 GB 18999 22099 16,3%

iPhone 13 fiyatları

iPhone 13 Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Artış 128 GB 16299 18999 16,6% 256 GB 17699 20799 17,5% 512 GB 20499 23599 15,1%

iPhone 13 Pro fiyatları

iPhone 13 Pro Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Artış 128 GB 21499 24999 16,3% 256 GB 22899 26799 17,0% 512 GB 25699 29599 15,2% 1 TB 28499 32399 13,7%

iPhone 13 Pro Max fiyatları

iPhone 13 Pro Max Eski Fiyatı (TL) Yeni Fiyatı (TL) Artış 128 GB 23999 27999 16,7% 256 GB 25399 29799 17,3% 512 GB 28199 32599 15,6% 1 TB 30999 35399 14,2%

MAC'LERİN DE FİYATI ARTTI

Apple’ın yaptığı fiyat artışlarından iPhone dışındaki diğer ürünleri de nasibini aldı. M1 MacBook Air’in başlangıç fiyatı 14 bin 999 TL’den yüzde 20 artışla 17 bin 999 TL’ye, M1 MacBook Pro’nun (13 inç) başlangıç fiyatı da yüzde 18’lik artışla 18 bin 999 TL’den 22 bin 499 TL’ye çıkarıldı.