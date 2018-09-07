Avrupa Birliği (AB), ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın müzik uygulaması Shazam’ı satın almasını onayladı. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Apple'ın İngiltere merkezli Shazam uygulamasını satın almasının rekabete olumsuz etkisinin olmayacağı yönünde karara varıldığı bildirildi.

Kişisel bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler için mobil bir uygulama olan Shazam, cihazlardaki mikrofonu kullanarak çalan müzikleri tanımlıyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

400 MİLYON DOLARLIK SATIN ALMA

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşme ve satın almaları engelleyebiliyor. Apple 2017 yılının Aralık ayında Shazam’ı 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Popüler müzik tanıma uygulaması Shazam geçen yıl akıllı telefonlara 1 milyar kez indirilmiş ve günde 20 milyon kez kullanılma sayısına ulaşmıştı.

SPOTIFY REKABETİ ZORLADI

Bu satın almayla online müzik uygulamaları pazarında Spotify’a karşı elini güçlendirmek isteyen Apple, Shazam ile birlikte kendi müzik uygulaması Apple Music’i daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyor.

Açıklanan son rakamlara göre Apple Music’in 50 milyon ücretli abonesi bulunurkeni İsveç merkezli rakibi Spotify bu alanda 83 milyona ulaşmış durumda.

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