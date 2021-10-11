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ABD’li teknoloji devi Apple, Türkiye’deki üçüncü mağazasının açılışını resmen duyurdu. İstanbul’da Beşiktaş’ta (Zorlu Center) ve Üsküdar’da (Akasya AVM) mağazaları olan Apple’ın yeni Apple Store’unun adresi de yine İstanbul olacak.

ÖZEL DUVAR KAĞIDI HAZIRLADI

Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazası için detayları ile dikkat çeken özel bir duvar kağıdı da hazırlayan Apple’ın yeni mağazası Bağdat Caddesi’nde hizmet verecek.

Türkiye ve de İstanbul’daki üçüncü Apple Store, Kadıköy - Caddebostan’da açılacak. Konuyla ilgili olarak Apple’dan yapılan duyuruda, şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.”