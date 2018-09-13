Apple'dan yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından gece yarısı şok zam geldi. Türkiye’deki tüm ürünlerinin etiketlerini günceleyen Apple, iPhone modellerinden, MacBook’lara, şarj kablosundani iPad’lere tüm ürünlerinin Türkiye’deki satış fiyatlarını artırdı.

iPhone 8 Plus’ın başlangıç fiyatı fiyatı 6500 TL’ye kadar çıkarken, iPad Pro 5400 TL’ye yükseldi. Fiyat artışından en sert etkilenen Apple ürünü ise Mac’ler oldu. iMac Pro’nun en üst versiyonun 70 bin TL’lik fiyatı yüzde 70 (tam 49 bin TL birden) artarak, 120 bin TL’ye dayandı. İşte yüzde 70’leri bulan oranlarda zamlanan Apple ürünleri ve yeni fiyatları…

iPhone 8

Eski Fiyat: 5199 TL

Yeni Fiyat: 6499 TL

Artış: 1300 TL

iPhone 8 Plus

Eski Fiyat: 5899 TL

Yeni Fiyat: 7499 TL

Artış: 1600 TL

iPhone 6s Plus

Eski Fiyat: 3299 TL

Yeni Fiyat: 4199 TL

Artış: 900 TL

iPhone 7

Eski Fiyat: 4199 TL

Yeni Fiyat: 4999 TL

Artış: 800 TL

iPhone 7 Plus

Eski Fiyat: 4999 TL

Yeni Fiyat: 6299 TL

Artış:1300 TL

iPad Pro 10.5 inç

Eski Fiyat: 3699 TL

Yeni Fiyat: 5399 TL

Artış: 1700 TL

Yeni iPad 9.7 inç

Eski Fiyat: 1899 TL

Yeni Fiyat: 2799 TL

Artış: 900 TL

iMac Pro (orta seviye)

Eski Fiyat: 30000 TL

Yeni Fiyat: 43199 TL

Artış: 13199 TL

iMac Pro (giriş seviyesi)

Eski Fiyat: 6499 TL

Yeni Fiyat: 9399 TL

Artış: 2900 TL

iMac Pro (üst seviye)

Eski Fiyat: 70000 TL

Yeni Fiyat: 119000 TL

Artış: 49000 TL

Lightning Cable (1 Metre)

Eski Fiyat: 109 TL

Yeni Fiyat: 149 TL

Artış: 40 TL

AirPods

Eski Fiyat: 999 TL

Yeni Fiyat: 1349 TL

Artış: 350 TL

Apple TV 4K

Eski Fiyat: 1199 TL

Yeni Fiyat: 1799 TL

Artış: 600 TL

Apple Watch (Series 3)

Eski Fiyat: 1999 TL

Yeni Fiyat: 2499 TL

Artış: 1500 TL

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ