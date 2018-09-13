Apple'dan yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından gece yarısı şok zam geldi. Türkiye’deki tüm ürünlerinin etiketlerini günceleyen Apple, iPhone modellerinden, MacBook’lara, şarj kablosundani iPad’lere tüm ürünlerinin Türkiye’deki satış fiyatlarını artırdı.
iPhone 8 Plus’ın başlangıç fiyatı fiyatı 6500 TL’ye kadar çıkarken, iPad Pro 5400 TL’ye yükseldi. Fiyat artışından en sert etkilenen Apple ürünü ise Mac’ler oldu. iMac Pro’nun en üst versiyonun 70 bin TL’lik fiyatı yüzde 70 (tam 49 bin TL birden) artarak, 120 bin TL’ye dayandı. İşte yüzde 70’leri bulan oranlarda zamlanan Apple ürünleri ve yeni fiyatları…
iPhone 8
Eski Fiyat: 5199 TL
Yeni Fiyat: 6499 TL
Artış: 1300 TL
iPhone 8 Plus
Eski Fiyat: 5899 TL
Yeni Fiyat: 7499 TL
Artış: 1600 TL
iPhone 6s Plus
Eski Fiyat: 3299 TL
Yeni Fiyat: 4199 TL
Artış: 900 TL
iPhone 7
Eski Fiyat: 4199 TL
Yeni Fiyat: 4999 TL
Artış: 800 TL
iPhone 7 Plus
Eski Fiyat: 4999 TL
Yeni Fiyat: 6299 TL
Artış:1300 TL
iPad Pro 10.5 inç
Eski Fiyat: 3699 TL
Yeni Fiyat: 5399 TL
Artış: 1700 TL
Yeni iPad 9.7 inç
Eski Fiyat: 1899 TL
Yeni Fiyat: 2799 TL
Artış: 900 TL
iMac Pro (orta seviye)
Eski Fiyat: 30000 TL
Yeni Fiyat: 43199 TL
Artış: 13199 TL
iMac Pro (giriş seviyesi)
Eski Fiyat: 6499 TL
Yeni Fiyat: 9399 TL
Artış: 2900 TL
iMac Pro (üst seviye)
Eski Fiyat: 70000 TL
Yeni Fiyat: 119000 TL
Artış: 49000 TL
Lightning Cable (1 Metre)
Eski Fiyat: 109 TL
Yeni Fiyat: 149 TL
Artış: 40 TL
AirPods
Eski Fiyat: 999 TL
Yeni Fiyat: 1349 TL
Artış: 350 TL
Apple TV 4K
Eski Fiyat: 1199 TL
Yeni Fiyat: 1799 TL
Artış: 600 TL
Apple Watch (Series 3)
Eski Fiyat: 1999 TL
Yeni Fiyat: 2499 TL
Artış: 1500 TL GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ