Yeniden tasarlanan Hep Açık Retina ekran çok daha fazla alana ve daha ince kenarlara sahip. Apple Watch Series 7, 15 Ekim Cuma günü mağazalarda satışa sunulacak.

APPLE WATCH 7 FİYATI NE KADAR?

Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Japonya, Meksika, Rusya, Güney Kore, BAE, Birleşik Krallık, ABD ve diğer 50’den fazla ülke ve bölgedeki müşteriler 8 Ekim Cuma günü saat 15:00’ten itibaren Apple Watch Series 7 siparişi verebilir. Apple Watch Series 7, 15 Ekim Cuma gününden itibaren mağazalarda satışa sunulacak.

Apple Watch Series 7 4.399 TL, Apple Watch SE 3.099 TL ve Apple Watch Series 3 ise 2.199 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

APPLE WATCH 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch Series 7’nin tasarımı daha yumuşak, daha yuvarlatılmış köşelerle daha büyüleyici hale geldi. Yeni ekran tam ekran kadranlarının ve uygulamaların kasanın eğimine kesintisiz bir şekilde bağlanıyormuş gibi görünmesini sağlayan benzersiz bir kenara sahip. Apple Watch Series 7’nin 1,7 mm inceliğindeki kenarları saatin kendi boyutlarını fazla değiştirmeden ekran alanını maksimuma çıkarıyor. Apple Watch Series 7’de ayrıca daha büyük ekran için optimize edilen kullanıcı arayüzü, yeni bir QWERTY klavye ve yeni aygıt için özel olarak tasarlanan iki adet eşsiz saat kadranı (Contour ve Modular Duo) bulunuyor. Kullanıcılar yine tüm gün kullanım imkanı veren 18 saat pil ömründen yararlanıyor. Bunun yanı sıra şarj işlemi de yüzde 33 daha hızlı tamamlanıyor.

41 mm ve 45 mm seçeneklerine sahip olan Apple Watch Series 7, daha güçlü ve çatlamaya daha dayanıklı ön kristaliyle şimdiye kadarki en dayanıklı Apple Watch. Toza dayanıklılık için IP6X sertifikasına sahip ilk Apple Watch’tur ve WR50 suya dayanıklılık derecesine sahiptir.

Apple Watch Series 7; gece yarısı, yıldız ışığı, yeşil, yeni mavi ve (PRODUCT)RED olmak üzere beş yeni alüminyum kasa rengine sahip. Ayrıca yeni renklerde ve stillerde kayışlar da sunuluyor. Paslanmaz çelik modeller gümüş rengi, grafit ve altın rengi seçenekleriyle gelirken titanyum Apple Watch Edition’da ise titanyum ve uzay siyahı renk seçenekleri bulunuyor

Apple Watch Nike ve Apple Watch Hermès için de yeni özel kayışlar ve saat kadranları sunuluyor. Apple Watch SE ve Apple Watch Series 3 ise mevcut renk seçenekleriyle devam ediyor

En yeni Apple Watch, sağlık ve zindelik için elektriksel kalp sensörü ve EKG uygulaması ve Kanda Oksijen sensörü ve uygulaması gibi vazgeçilmez araçlar sunmaya devam ediyor. watchOS 8; yeni Farkındalık uygulaması, yenilikçi erişilebilirlik özellikleri, Apple Wallet ile daha fazla erişim ve Ev uygulamasında daha fazla özelliğin yanı sıra Mesajlar ve Fotoğraflar uygulamalarındaki iyileştirmelerle kullanıcıların sağlıklı, aktif ve bağlı kalmalarına yardımcı oluyor