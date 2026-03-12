Canlı
        Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte indirim geldi: İşte 12 Mart 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Benzin ve motorine indirim geldi

        Eşel mobil sisteminin uygulanması sonrasında ilk kez benzin ve motorin fiyatlarında indirim geldi. Benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirim pompaya yansıdı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 10:02 Güncelleme:
        Akaryakıta çifte indirim

        Uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi.

        Benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirim pompaya yansıdı.

        Öte yandan ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde yeniden 100 doları aştı.

        ABD ve İsrail'in yaklaşık iki hafta önce başlattığı saldırıların ardından Ortadoğu'daki savaş sürerken İran askeri komutanlığı sözcüsü İbrahim Zolfaqari, "Petrolün varil fiyatının 200 dolar olmasına hazırlanın. Çünkü petrol fiyatı bölgesel güvenliğe bağlıdır ve siz bunu istikrarsızlaştırdınız" dedi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ise piyasayı sakinleştirmek için stratejik rezervlerden rekor düzeyde petrol bırakılmasını önerdi.

        "Petrolde 200 dolara hazırlanın"
        "Petrolde 200 dolara hazırlanın" Haberi Görüntüle

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 60.39 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.16 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 61.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.27 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 61.63 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.55 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        Ana Haber Bülteni - 10 Mart 2026 (İsmail Kaani; Ajan Mı, Kahraman Mı?)

        Savaşın 11. gününde neler yaşandı? Tel Aviv'de neler yaşanıyor? İsmail Kaani; ajan mı, kahraman mı? İsmail Kaani nerede? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

