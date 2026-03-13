Canlı
        Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirimin ardından tekrar zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Benzin ve motorine zam pompaya yansıdı

        Dün yaşanan indirimin ardından benzin ve motorin fiyatlarına tekrar zam geldi. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.46 TL'si motorinde ise 0,76 TL'si pompaya yansıdı

        Giriş: 13.03.2026 - 08:02
        Benzin ve motorine zam geldi

        ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü.

        Dün uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirime gidilmişti.

        Akaryakıta çifte indirim
        Akaryakıta çifte indirim Haberi Görüntüle

        Bu sabah brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.46 TL'si motorinde ise 0,76 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

