ABD-İsrail'in başlattığı savaş sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmada yön yeniden yukarı döndü.

Dün uluslararası ürün fiyatlarında görülen toparlanmanın etkisiyle benzinde ortalama 0,72 TL motorinde ise 1,12 TL indirime gidilmişti.

Bu sabah brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları aştı. Petroldeki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.46 TL'si motorinde ise 0,76 TL'si pompaya yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 60.85 TL

Motorin litre fiyatı: 64.92 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 61.81 TL

Motorin litre fiyatı: 66.03 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 62.09 TL

Motorin litre fiyatı: 66.31 TL

LPG litre fiyatı: 30.29 TL

Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

