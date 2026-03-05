Benzin ve motorine zam
Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.95 TL'si motorinde ise 3.15 TL'si pompaya yansıdı
Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 3,23 yükseldi.
Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.95 TL'si motorinde ise 3.15 TL'si pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 59.34 TL
Motorin litre fiyatı: 63.53 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 60.29 TL
Motorin litre fiyatı: 64.65 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 60.58 TL
Motorin litre fiyatı: 64.93 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL
