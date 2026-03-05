Canlı
        Araç sahipleri dikkat... Benzin ve motorine zam: Eşel mobil sistemi uygulandı mı? İşte güncel 5 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları...

        Benzin ve motorine zam

        Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorinde fiyat artışı gerçekleşti. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.95 TL'si motorinde ise 3.15 TL'si pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benzin ve motorine zam

        Petrol fiyatları artan jeopolitik riskler ve arz endişeleri nedeniyle uluslararası piyasalarda yüzde 3,23 yükseldi.

        Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.95 TL'si motorinde ise 3.15 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 59.34 TL

        Motorin litre fiyatı: 63.53 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 60.29 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.65 TL

        LPG litre fiyatı: 30.17 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 60.58 TL

        Motorin litre fiyatı: 64.93 TL

        LPG litre fiyatı: 30.09 TL

