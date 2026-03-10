Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.702,00 %-0,71
        DOLAR 44,0757 %0,08
        EURO 51,2280 %-0,07
        GRAM ALTIN 7.324,29 %0,66
        FAİZ 40,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,46 %1,79
        BITCOIN 70.162,00 %1,71
        GBP/TRY 59,2224 %0,02
        EUR/USD 1,1618 %-0,15
        BRENT 92,73 %-6,30
        ÇEYREK ALTIN 11.975,10 %0,66
        Haberler Ekonomi Enerji Araç sahipleri dikkat... Benzin ve motorine zam: İşte güncel 10 Mart benzin, motorin, LPG fiyatları... - Enerji Haberleri

        Eşel mobil sonrası benzin ve motorine yeni zam

        Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 08:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıta çifte zam

        Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta bir zam daha geldi.

        Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı.

        GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 60.32 TL

        Motorin litre fiyatı: 65.28 TL

        LPG litre fiyatı: 30.49 TL

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 61.28 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.39 TL

        LPG litre fiyatı: 30.37 TL

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 61.56 TL

        Motorin litre fiyatı: 66.67 TL

        LPG litre fiyatı: 30.29 TL

        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        Kötü haber! Yağış beklenmiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Akıma onlar da katıldı
        Akıma onlar da katıldı
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        ABD'den Halkbank kararı
        ABD'den Halkbank kararı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Milli halterci kardeşine zorbalık yapanlara saldırdı
        Trabzonspor seriye bağladı!
        Trabzonspor seriye bağladı!