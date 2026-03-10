Eşel mobil sonrası benzin ve motorine yeni zam
Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi düzenlemelerindeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı
Giriş: 10.03.2026 - 08:23 Güncelleme:
Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla uygulamaya konulan eşel mobil sisteminden sonra akaryakıta bir zam daha geldi.
Söz konusu zammın yüzde 75'i eşel mobil sistemiyle vergiden karşılandı. Zammın benzinde 0.43 TL'si motorinde ise 0,58 TL'si pompaya yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 60.32 TL
Motorin litre fiyatı: 65.28 TL
LPG litre fiyatı: 30.49 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 61.28 TL
Motorin litre fiyatı: 66.39 TL
LPG litre fiyatı: 30.37 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 61.56 TL
Motorin litre fiyatı: 66.67 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ