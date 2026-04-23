Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürürken, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.

23 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 2,24 TL’lik indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 62.76 TL

Motorin litre fiyatı: 69.35 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 63.73 TL

Motorin litre fiyatı: 70.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 64.01 TL

Motorin litre fiyatı: 70.75 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL

Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili