Motorine indirim geldi
Motorinin litre satış fiyatına 2 lira 24 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar tabelalara yansıdı
Giriş: 23 Nisan 2026 - 12:00
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürürken, akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor.
23 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 2,24 TL’lik indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
