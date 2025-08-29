Aras Nehri Nerede? Aras Nehri Hangi Şehirde, İlde, Bölgede?

Aras Nehri, Türkiye’nin doğusunda, Ağrı Dağı eteklerinden doğar ve doğuya doğru akarak sınır nehrine dönüşür. Türkiye sınırları içinde yaklaşık 241 kilometre boyunca akar ve Iğdır, Kars ve Ardahan illerinden geçer. Nehir, sınırları aşarak Ermenistan, Azerbaycan ve İran topraklarından geçer ve sonunda Hazar Denizi’ne dökülür. Bu durum, Aras Nehri’ni uluslararası bir nehir haline getirir ve bölgedeki doğal, ekonomik ve politik ilişkiler açısından önemli kılar.

Başlangıç İl: Ağrı

Geçtiği Diğer İller: Iğdır, Kars, Ardahan

Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

Aras Nehri, özellikle Iğdır Ovası’nda geniş tarım alanları oluşturur ve bölgenin en verimli arazilerini sulayan en önemli su kaynağıdır. Aynı zamanda nehir, Türkiye ile Ermenistan ve Azerbaycan sınırlarının bazı kesimlerinde doğal sınır işlevi görmektedir. Bu özelliği nedeniyle hem stratejik hem de kültürel açıdan büyük öneme sahiptir.

Tarihi ve Kültürel Önemi

Aras Nehri, tarih boyunca Tarihî İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunmuş ve ticaretin merkezi konumunda olmuştur.

Nehir çevresinde antik yerleşim alanları ve kültürel miraslar bulunur; bu yerleşimlerin bazıları binlerce yıllık tarihe sahiptir.

Aras, hem Türk hem Ermeni hem de Azeri kültürlerinde simgesel bir rol oynamıştır; halk hikayeleri ve folklorun bir parçasıdır.

Coğrafi ve Ekolojik Özellikleri

Uzunluğu: Yaklaşık 1.072 km, Türkiye sınırları içindeki kısmı 241 km

Kaynak: Ağrı Dağı etekleri

Döküldüğü Yer: Hazar Denizi

Nehir, birçok yan kolla beslenir ve özellikle Iğdır Ovası, Kars ve Ardahan bölgesi için tarım ve hayvancılık açısından kritik bir su kaynağıdır. Aras Nehri havzası, yaban hayatı ve göçmen kuşlar için eşsiz bir habitat oluşturur. Sulak alanlar, özellikle kuş gözlemciliği ve ekoturizm açısından büyük önem taşır.

Enerji ve Tarım Kullanımı

Aras Nehri üzerinde Çıldır Barajı, Aras Barajı ve diğer hidroelektrik santraller gibi çeşitli enerji projeleri yer alır. Bu projeler, hem elektrik üretimi hem de sulama alanlarının yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.