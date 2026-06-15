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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Arçelik ayrıcalık platformu OLİZ, 5 yaşında

        Ayrıcalık platformu OLİZ, 5 yaşında

        Arçelik Türkiye'nin uygulaması Oliz, 5. yılını kutluyor. Arçelik ve Beko markalarının yanı sıra mobilyadan dekorasyona, marketten kişisel bakıma kadar 18 farklı kategoride 90'ı aşkın seçkin markada Olizlilere özel fırsatlar sunduğu vurgulanan; Oliz Home ve OlizPay ile ev yönetiminden mobil ödemeye kadar geniş bir hizmet yelpazesini bünyesinde barındıran platform, bu yıldönümünü yeni Oliz Plus paketleri ile taçlandırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 13:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ayrıcalık platformu OLİZ, 5 yaşında

        Arçelik’in 2021 yılında hayata geçirdiği ayrıcalık uygulaması Oliz’in beşinci yılını kutluyor. Bir şirket içi girişimcilik projesi olarak ortaya çıkan ve bugün milyonlarca kullanıcıya ulaşan uygulama, bu yılda Silver, Gold ve Platinum seçenekleriyle genişletilen yeni Oliz Plus paketleri ve zenginleşen avantaj ekosistemiyle tüketici deneyimini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

        Arçelik ve Beko markalarında kampanyaların yanı sıra mobilyadan dekorasyona, marketten kişisel bakıma kadar 18 farklı kategoride kullanıcılarını seçkin markalarda Olizlilere özel fırsatlarla buluşturan platform, Oliz Home ve OlizPay’i içeren hizmetleriyle yaşamın her alanında kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

        5 YILDA 8 MİLYONA YAKIN KULLANICIYA ULAŞTI

        Oliz’in geldiği nokta ile ilgili değerlendirmede bulunan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Cem Kural, “Arçelik olarak hem fiziksel mağazalarımızda hem dijital platformlarımızda tüketicilerimize ürün seçiminden satış sonrası hizmetlere kadar kesintisiz bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. Ayrıcalık platformumuz Oliz’i tüketicilerimizin evlerine dair her ihtiyacını tek bir platformda buluşturmak amacıyla 5 yıl önce hayata geçirdik. Oliz ile dijital ve fiziksel deneyimi bir araya getiriyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık 3.000 bayimizin yanı sıra 90’dan fazla partner markamızda sunduğumuz indirim ve avantajlarla tüketicilerimiz için artı değer yaratıyoruz. Kullanıcılarımız platformumuz üzerinden cihazlarının satış sonrası süreçlerini yönetirken, mobil cüzdan çözümümüzle alışverişlerini daha avantajlı hale getiriyorlar. Bugün bu platformumuzun 8 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını görmek bizler için son derece değerli. Beşinci yılımızda hayata geçirdiğimiz yeni Oliz Plus paketleriyle de tüketicilerimiz için yarattığımız değeri bir adım öteye taşıyor, ev yaşamının her alanında daha fazla avantaj ve ayrıcalık sunmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de dijitalleşme odağımızı kullanıcı deneyimiyle birleştiren yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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