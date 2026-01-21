Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler, Arbeloa ile parlıyor! - Futbol Haberleri

        Arda Güler, Arbeloa ile parlıyor!

        Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kısa sürede vazgeçilmezlerinden biri oldu. Genç yıldız, üst üste üçüncü maçında da asist yaparak bu sezonki asist sayısını 11'e yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 15:39 Güncelleme: 21.01.2026 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arda Güler’in, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın beğenisini kazanması uzun sürmedi.

        2

        Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco karşılaşmasında performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.

        3

        Karşılaşmaya 11’de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Arda Güler, maçı 1 asistle tamamladı. Genç oyuncu, asistinin yanı sıra kilit paslarıyla da dikkat çekti.

        4

        Son 3 maçta asist yapma başarısı gösteren Arda Güler, bu sezonki asist sayısını 11’e yükseltti. Milli yıldız, İspanyol ekibinin bu sezon en çok asist yapan oyuncusu konumunda.

        5

        Xabi Alonso’nun görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Alvaro Arbeloa da genç oyuncunun sisteminde önemli bir rol üstleneceğini söyledi.

        6

        43 yaşındaki çalıştırıcı, Arda Güler’in oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı:

        “Arda çok yetenekli. Pasları müthiş, çok genç olmasına rağmen tecrübeli. Bizimle birlikte önemli bir rol üstlenecek.”

        7

        Arbeloa, takımdaki birçok oyuncunun ideal pozisyonunda oynamadığını, Arda’nın da bu isimlerden biri olduğunu belirtti.

        8

        Arbeloa’nın buna rağmen Arda’nın gösterdiği çabadan ve yarattığı etkiden çok memnun olduğu, oyuncuya bunu ifade ettiği öğrenildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        MHP lideri Bahçeli'den Türk bayrağı açıklaması: Provokasyonların en ağırıdır, DEM Parti karar vermelidir
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Koro sanatçısı balkondan düştü
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Belediye otobüsünde dehşet kamerada! Öldüresiye darp etti!
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Ankara-Trabzon arası 4.5 saate düşecek
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Herkes onun için koştu... Atlas'ın son anı kamerada!
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Tedesco: Mücadele edeceğiz
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Rutte: Grönland sorununu çözmek için perde arkasında çalışıyorum
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        Kuruçeşme'deki cansız beden Rus yüzücüye ait çıktı!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Kanada, Davos'a damga vurdu: Masada olmazsak menüde oluruz
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Demir Ege rekorla gitti, o detay dikkat çekti!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Kâbus villası! Aile faciasında korkunç ayrıntılar!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde!
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        Faizde 100 baz puan indirim, kredi notunda artış beklentisi
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        California Valisi Newsom'dan çağrı: Trump'a boyun eğmeyi bırakın
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapandı!
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        'Kuzu Kuzu' söylediler
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Trump'tan İran'a: Suikast halinde haritadan silinmesi emrini verdim
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?