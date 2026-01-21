Arda Güler, Arbeloa ile parlıyor!
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, yeni teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın kısa sürede vazgeçilmezlerinden biri oldu. Genç yıldız, üst üste üçüncü maçında da asist yaparak bu sezonki asist sayısını 11'e yükseltti.
Arda Güler’in, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa’nın beğenisini kazanması uzun sürmedi.
Milli oyuncu, Şampiyonlar Ligi’ndeki Monaco karşılaşmasında performansıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Karşılaşmaya 11’de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Arda Güler, maçı 1 asistle tamamladı. Genç oyuncu, asistinin yanı sıra kilit paslarıyla da dikkat çekti.
Son 3 maçta asist yapma başarısı gösteren Arda Güler, bu sezonki asist sayısını 11’e yükseltti. Milli yıldız, İspanyol ekibinin bu sezon en çok asist yapan oyuncusu konumunda.
Xabi Alonso’nun görevden alınmasıyla teknik direktörlüğe getirilen Alvaro Arbeloa da genç oyuncunun sisteminde önemli bir rol üstleneceğini söyledi.
43 yaşındaki çalıştırıcı, Arda Güler’in oyun görüşü ve teknik kapasitesiyle ilgili övgü dolu ifadeler kullandı:
“Arda çok yetenekli. Pasları müthiş, çok genç olmasına rağmen tecrübeli. Bizimle birlikte önemli bir rol üstlenecek.”