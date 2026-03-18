Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: En büyük hayalimiz

Etihad Stadı'nda Manchester City'yi 2-1 yenerek çeyrek final bileti aldıkları maçın ardından konuşan Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Hem sahamızda hem burada kazandık. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah kupayı kazanırız." ifadelerini kullandı.