        Haberler Spor Futbol Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: En büyük hayalimiz - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri: En büyük hayalimiz

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City'yi eledikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Genç yıldız ayrıca, A Milli Takım'la Dünya Kupası'na katılmak istediklerini de dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Etihad Stadı'nda Manchester City'yi 2-1 yenerek çeyrek final bileti aldıkları maçın ardından konuşan Arda Güler, "Kazandığımız için çok mutluyuz. Hem sahamızda hem burada kazandık. O yüzden çok mutluyuz. İnşallah kupayı kazanırız." ifadelerini kullandı.

        Milli futbolcu, La Liga'da Elche'yi 4-1 yendikleri mücadelenin 89. dakikasında 68 metreden attığı golle ilgili duygularını, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum." sözleriyle paylaştı.

        "HEPİMİZİN EN BÜYÜK HAYALİ"

        21 yaşındaki futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında Romanya ile oynayacakları mücadeleyi kazanmak istediklerini belirterek, "İnşallah 2026 Dünya Kupası'na gidebiliriz. Hepimizin en büyük hayali o." dedi.

        Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde muhtemel Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili soruya ise, "Kazanmak istiyoruz." yanıtını verdi.

        Real Madrid, çeyrek finalde Bayern Münih-Atalanta eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Alman ekibi ilk maçı 6-1 kazanmıştı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        Netanyahu'dan İranlılara çağrı
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        WP: İsrail İran'ın kırılmadığı görüşünde
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Ali Laricani hayatını kaybetti
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        Trump'ın sıradaki hedefi "Küba'yı almak" mı?
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        "Çanakkale, eşsiz bir destandır"
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Atatürk, 18 Mart'ta denetime giderken bombardımana yakalanmış
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Vodafone Türkiye’nin karbon emisyonu 5 yılda yüzde 94,77 azaldı
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        Mesajlarda şifreleme kalkıyor!
        "Taraftarla barış sağlandı"
        "Taraftarla barış sağlandı"
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Tarım arazilerinde talana, “hobi bahçesi” freni
        Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...
        Çifte cinayetten aranıyordu! Tam 11 yıl sonra...
        "Gençlere büyük haksızlık"
        "Gençlere büyük haksızlık"
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda yolculuk nereye?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Taksim Tünel bir turist fikriymiş!
        Ege Kökenli anne oldu
        Ege Kökenli anne oldu