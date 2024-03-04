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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'den olay yaratan hareket! Galatasaraylı futbolcuların paylaşımlarını beğendi - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den olay yaratan hareket! Galatasaraylı futbolcuların paylaşımlarını beğendi

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyada yaptığı beğenilerle gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 00:13 Güncelleme: 04.03.2024 - 00:13
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        Arda Güler'den olay yaratan hareket!
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        Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

        Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenirken, bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

        Tepkilerin ardından Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı.

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