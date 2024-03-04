Arda Güler'den olay yaratan hareket! Galatasaraylı futbolcuların paylaşımlarını beğendi
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş - Galatasaray derbisinin ardından sosyal medyada yaptığı beğenilerle gündem oldu.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi galibiyetiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.
Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenirken, bu hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tepkilerin ardından Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlardaki beğenilerini kaldırdı.