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Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler gündemde kalmaya devam ediyor. İlk önce Golden Boy ödülü şimdi ise transfer haberleriyle gündemde olan Arda Güler, İspanyol basınına göre kararını verdi. İspaya’nın iki dev kulübü Barcelona ve Real Madrid genç yıldızı kadrosuna katmak için kıyasıya yarışıyor. Peki, Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte detaylar…

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  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    Avrupa kulüperinin transferde gözdesi olan Arda Güler’in hangi takıma gideceği dünya basınında merak konusu oldu. Adı hem Real Madrid hem de Barcelona ile anlılan Arda Güler, ünlü İngiliz sitesi The Athletic’in haberine göre tercihini yaptı. İşte, Arda Güler’in tercih ettği takım…
  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA TRANSFER OLDU?

    Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, The Athletic'te yer alan habere göre; tercihini İspanyol devi Real Madrid'den yana kullandı.
  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    ARDA GÜLER TRANSFER MALİYETİ

    Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin mali detayları da ortaya çıkmaya başladı. Eflatun-beyazlıların, Arda Güler'i 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin biraz üzerinde bir ücretle kadrosuna katacağı belirtildi. Real Madrid ayrıca, Fenerbahçe'ye de bir sonraki satıştan da %20 pay verecek.
  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA

    Milli futbolcu Arda Güler'in transfer haberleri gündemden düşmüyor. Genç yıldızın Barcelona'ya imza atması beklenirken son anda Real Madrid'i seçmesi İspanyol basınında gazetelerin manşetlerini süsledi. İşte Arda Güler'in kararının İspanyol spor basınındaki yansımaları...
  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    "MADRID, GÜLER'İ BARÇA'NIN ELİNDEN ALDI"

    "Fenerbahçe'den transferi 20 milyon euro gibi bir bonservisten daha yüksek bir rakama kapatmak üzere olan Beyazlar; Vinicius, Rodrygo, Endrick gibi oyuncularla izlediği stratejiyi devam ettiriyor."
  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    "GÜLER, MADRID'İ SEÇTİ"

    "Oyuncu, Beyaz formayı giymek için Barça, Sevilla ve Milan'ı reddetti. Fikir, bu yaz gelmesi yönünde ancak kiralık transferi de göz ardı edilmiyor."
  • Arda Güler hangi takıma transfer oldu? İşte Arda Güler’in yeni takımı

    "MADRID'DEN GÜLER TEKLİFİ"

    "Florentino Perez, öğleden sonra Türk oyuncu için Barça'nın teklifinden çok daha yüksek bir teklif sundu ve transferde öne geçti. Arda'nın Barcelona'ya gitmesini engellemek için çıldıran Real Madrid, bugün Arda ve Fenerbahçe'nin 'evet' demesini umuyor."

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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