Avrupa kulüperinin transferde gözdesi olan Arda Güler’in hangi takıma gideceği dünya basınında merak konusu oldu. Adı hem Real Madrid hem de Barcelona ile anlılan Arda Güler, ünlü İngiliz sitesi The Athletic’in haberine göre tercihini yaptı. İşte, Arda Güler’in tercih ettği takım…